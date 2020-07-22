Новый VW Golf не справился с «лосиным тестом»

Испанское издание 77km.com провело тесты Volkswagen Golf восьмого поколения и поделилось результатами. Немецкий автомобиль не справился с перестроениями на скорости выше 69 километров в час.

Одно из самых сложных испытаний для автомобилей, — «лосиный тест» — проверяет управляемость на высокой скорости: машина должна совершить резкие маневры, при этом не задев конусы.

Golf не справился с тестом, продемонстрировал избыточную поворачиваемость, вилял кормой и сбивал конусы, когда стрелка спидометра показывала более 69 километров в час. Наилучший результат хэтчбек показал на скорости 43 километра в час. При этом испытание «змейка» он выполнил на отлично, несмотря на легкое скольжение задних колес: электронная система стабилизации вовремя включалась в процесс и помогала выровнять автомобиль.

Журналисты 77km.com назвали тест проваленным и отметили, что предельная скорость Golf — «очень низкий показатель для такого автомобиля». Несмотря на это, он справился лучше, чем Mercedes-Benz CLA 2019 года, который испытали «лосиным тестом» в апреле — он сбивал конусы уже на скорости 66 километров в час.

Volkswagen Golf седьмого поколения выполнял «переставку» значительно лучше: в 2017 году он продемонстрировал достаточную маневренность на скорости 76 километров в час.

Также новый Golf уступает родственному Passat, которому удалось без «помарок» проехать трассу, разогнавшись до 73 километров в час. На более высоких скоростях автомобиль начинал выскальзывать за пределы полосы.