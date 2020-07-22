Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: новый Volkswagen Golf не справился с «лосиным тестом» 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Новый VW Golf не справился с «лосиным тестом»
Фото: © 77km.com
Испанское издание 77km.com провело тесты Volkswagen Golf восьмого поколения и поделилось результатами. Немецкий автомобиль не справился с перестроениями на скорости выше 69 километров в час.
Одно из самых сложных испытаний для автомобилей, — «лосиный тест» — проверяет управляемость на высокой скорости: машина должна совершить резкие маневры, при этом не задев конусы.
Golf не справился с тестом, продемонстрировал избыточную поворачиваемость, вилял кормой и сбивал конусы, когда стрелка спидометра показывала более 69 километров в час. Наилучший результат хэтчбек показал на скорости 43 километра в час. При этом испытание «змейка» он выполнил на отлично, несмотря на легкое скольжение задних колес: электронная система стабилизации вовремя включалась в процесс и помогала выровнять автомобиль.
Журналисты 77km.com назвали тест проваленным и отметили, что предельная скорость Golf — «очень низкий показатель для такого автомобиля». Несмотря на это, он справился лучше, чем Mercedes-Benz CLA 2019 года, который испытали «лосиным тестом» в апреле — он сбивал конусы уже на скорости 66 километров в час.
Volkswagen Golf седьмого поколения выполнял «переставку» значительно лучше: в 2017 году он продемонстрировал достаточную маневренность на скорости 76 километров в час.
Также новый Golf уступает родственному Passat, которому удалось без «помарок» проехать трассу, разогнавшись до 73 километров в час. На более высоких скоростях автомобиль начинал выскальзывать за пределы полосы.
Видео дня. В трех округах Москвы введут новые правила проезда грузовиков
Motor.ru: последние новости
Появились фотографии серийного Volkswagen Tiguan X Появились фотографии серийного Volkswagen Tiguan X Kia показала на видео новый кроссовер дешевле Seltos Kia показала на видео новый кроссовер дешевле Seltos Российские Skoda и Volkswagen отзывают из-за риска утечки топлива Российские Skoda и Volkswagen отзывают из-за риска утечки топлива
Комментарии
Бортжурнал , Volkswagen Golf , Volkswagen , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
«Смерть» аккумулятора: четыре главные причины
«Смерть» аккумулятора: четыре главные причины
Налоговый вычет при покупке и продаже автомобиля
Налоговый вычет при покупке и продаже автомобиля
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение