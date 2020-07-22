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Появились фотографии серийного Volkswagen Tiguan X 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
Появились фото серийного VW Tiguan X
Фото: Motor.ru
В базе министерства промышленности Китая обнаружили изображения и информацию о новом купеобразном кроссовере Tiguan X. Модель станет частью линейки, в которую уже входят Teramont X и Tayron X, и будет отличаться от стандартного «Тигуана» покатой крышей и оформлением кормы.
У Tiguan X задние фонари соединены линией светодиодов, из бампера торчат декоративные патрубки выхлопной системы с хромированной окантовкой, а над ними расположена светоотражающая красная полоска. При этом передняя часть кроссовера в точности повторяет дизайн обновлённого Tiguan. На первом этапе новинку предложат с мотором 2.0 TSI в двух вариантах форсировки: 186 и 220 лошадиных сил.
Из документа, обнародованного китайским ведомством, следует, что кросс-купе построено на базе удлинённого Tiguan L: колёсная база составляет 2791 миллиметр, а длина равна 4764 миллиметрам. Таким образом, Tiguan X — самый длинный автомобиль в семействе. При этом высота купеобразного кроссовера составляет 1628 миллиметров против 1673 миллиметров у стандартной версии.
Motor
Производство Volkswagen Tiguan X наладят на мощностях шанхайского завода компании. Премьера модели состоится до конца нынешнего года.
На днях в Китае стартовали продажи другого купеобразного кроссовера, который также построен на платформе Tiguan, — Tayron X. Его производство налажено на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Для модели заявлена та же двухлитровая «турбочетвёрка», что и для Tiguan X, а также полный привод. Цены начинаются от 235,8 тысячи юаней (2,4 миллиона рублей) за переднеприводный вариант и от 274,8 тысячи юаней (2,8 миллиона рублей) за полноприводный.
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Бортжурнал , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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