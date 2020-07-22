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Почему не рекомендуется заливать антифриз в пустой бачок 

Car.ru 3 часа назад
Почему не рекомендуется заливать антифриз в пустой бачок
Фото: Car.ru
Многие автовладельцы хотя бы раз сталкивались с проблемой опустошенного расширительного бачка. Многие даже и не считают это проблемой, а просто доливают туда антифриз. Однако специалисты категорически не рекомендуют делать это. Как правило, это указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Но что тогда делать в подобной ситуации. Казалось бы, почему нельзя просто взять бутылку с антифризом и залить его в бачок — это под силу даже новичку. Рассмотрим, почему такое действие может привести к поломке всей системы.
Для чего необходим антифриз. Охлаждающая жидкость является составляющим элементом всей системы. Она необходима автомобилю точно так же, как и все другие технические жидкости. Мотор, в процессе работы, начинает повышать температуру до рабочей — 80-90 градусов. Антифриз необходим для того, чтобы поддерживать ее на оптимальном уровне. Охлаждающая жидкость проходит по всей системе и таким образом снимает избыточную температуру. В зимний период этот избыток направляется в салон для обогрева пассажиров.
Почему уходит антифриз. Возникают случаи, когда расширительный бачок оказывается полупустым или пустым. Первым делом необходимо определить причину. Среди самых распространенных — утечка или не до конца закрытая крышка. В первом случае нужно производить ремонт, а вот во втором просто залить антифриз в бачок, однако специалисты категорически запрещают делать это.
В инструкции указано, что в пустой расширительный значок нельзя вливать жидкость, в противном случае туда может попасть воздух, что приведет к поломке охлаждающей системы. Ну а дальше логическая цепочка простая. Если антифриз перестанет охлаждать двигатель, сломается головка блока и жидкость в это время перемешается с маслом. Итогом станет поломка мотора, ремонт которого выйдет в довольно крупную сумму. Многие автовладельцы не знают, как себя вести в подобных случаях — поблизости нет сервисов и антифриз нельзя залить самому.
Опытные водители не считают это проблемой и смело заливают охлаждающую жидкость в бачок. Однако делают они это по особым правилам. Вливать антифриз необходимо маленькими порциями и так, чтобы жидкость текла по бордюру горлышка. Если осуществить этот процесс неаккуратно, в охлаждающую систему попадет воздух.
Заметим, что производитель относится со всей заботой к своим клиентам, поэтому так категорически запрещает производить замену самостоятельно. Однако, если в систему попадет немного воздуха, ничего критичного не случится. Все, что требуется от водителя, во время движения следить за температурой двигателя. Если она повышается, автомобиль лучше остановить и вызвать эвакуатор. Чтобы это не дошло до поломки двигателя.
Итог. Антифриз — очень важная жидкость, которая необходима для полноценной работы силовой установки, соответственно, и всего автомобиля. Залить его в расширительный бачок можно самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать некоторые правила.
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