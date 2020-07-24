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Автовладелец отсудил у дилера BMW почти 12 млн рублей 

Мир24 и ещё 2 3 часа назад
Автовладелец отсудил у дилера BMW почти 12 млн рублей
Фото: Mir24.tv / Алан Кациев
Московский суд встал на сторону владельца автомобиля BMW, который вернул дилерскому центру неисправный автомобиль. Сумма возмещения превысила 11 млн рублей, пишет издание Motor.
Мужчина купил в одном из московских автосалонов BMW M5 Competition, заплатив за него 9,4 млн рублей. Также он заплатил 350 тыс. рублей за дополнительную защиту кузова из нанокерамики. Не прошло и двух недель, как у спорткара начали отказывать некоторые важные опции.
Обратившись в автоцентр с просьбой вернуть неисправный автомобиль, автовладелец получил отказ, который оспорил в суде. По решению судьи продавца обязали вернуть ему стоимость автомобиля и выплатить 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Но клиент на этом не успокоился, он потребовал возместить стоимость седана с учетом его подорожания, которое произошло, пока дело рассматривалось в суде, а также стоимость дополнительной защиты кузова. Несмотря на попытки автосалона занизить ценник автомобиля, судья снова встал на сторону покупателя.
Бабушкинский районный суд постановил возместить истцу 9,4 млн рублей за неисправный автомобиль, разницу в цене в размере порядка 1,3 млн рублей, неустойку в 800 тыс. рублей, стоимость защиты кузова (350 тыс. рублей) и компенсировать моральный вред суммой в 40 тыс. рублей. Таким образом автомобилист должен получить почти 12 млн рублей.
В феврале 2019 года британец отсудил у официального дилера Mercedes-Benz $45 тыс. за то, что сиденья его автомобиля оказались не полностью кожаными, как было обещано в рекламном буклете. А в марте прошлого года стало известно о пенсионере из Германии, который более 40 лет ждет извинений от дилера BMW за некачественную покраску автомобиля.
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Бортжурнал , BMW M5 , BMW , Mercedes-Benz
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