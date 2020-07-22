Дилеру BMW придется заплатить клиенту более 11 млн рублей

Московский дилерский центр BMW заплатит более 11 миллионов рублей за неисправность в автомобиле.

Один из автолюбителей приобрел в автосалоне транспортное средство, относящееся к модели M5 Competition. Стоимость авто — около 10 миллионов рублей, если включать в сумму затраты на специальное кузовное покрытие.

Но уже через несколько дней автолюбитель заметил, что подсветка динамиков перестала работать. Вместе с этим появились проблемы и с парктроником. Владелец авто обратился к официальному дилеру, где поломки признали заводским браком.

Но вот отремонтировать их получилось бы лишь через месяц. Это автолюбителя не устроило, и он решил вернуть авто обратно, так как с момента покупки не прошло и двух недель. Автосалон отказал в этом требовании.

В итоге клиент дилерского центра обратился в суд, где потребовал от автосалона полного возврата денежных средств и возмещения моральной компенсации.

По итогу нескольких судебных разбирательств суд заставил автосалон вернуть 9,4 миллиона рублей за сам автомобиль, 350 тысяч рублей — за нанесенное защитное покрытие, компенсировать моральный вред в размере 40 тысяч рублей, выплатить потребительский штраф в размере полмиллиона рублей, а также взыскать разницу в стоимости авто, и неустойку в размере 2 миллионов рублей.

Итоговая сумма компенсации — 11,65 миллиона рублей.