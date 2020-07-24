Почему россияне не хотят покупать электромобили 

Тогда как на Западе быстрыми темпами продолжает расти число электрокаров на дорогах, продажи новых бестопливных машин на российском рынке все еще остаются ниже 300 экземпляров в год. Специалисты рассказали об основной причине непопулярности в России экологичных автомобилей.

Для повышения спроса на полностью электрические авто российское правительство приняло решение обнулить таможенные пошлины на такие автомобили. Многие дилерские центры вслед за этим решением сразу снизили ценники на электромобили до двухлетней давности, а также заявили о планах по расширению предлагаемой модельной линейки с нулевым выхлопом.

Основным препятствием для популяризации электрического транспорта стало отсутствие инфраструктуры. Топливных АЗС в столице насчитывается 740 штук, тогда как зарядных станций всего около 120. Если выехать за МКАД, этот разрыв становится еще сильнее.

Несмотря на это, сами российские водители не имеют ничего против электрокаров. О готовности приобрести такую модель заявили 25% опрошенных автомобилистов. Среди плюсов они назвали существенную экономию на заправке, отсутствие шума ДВС и дружественность к экологии.

Если первое достоинство не вызывает вопросов, то отсутствие характерного звука может только увеличить количество аварий с пешеходами, которые привыкли ориентироваться на слух. Также электромобиль может нанести большой вред экологии, если неправильно утилизировать аккумуляторную батарею, вышедшую из строя.