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Факти (Болгария): может ли УАЗ обогнать Mercedes-Benz G63? 

ИноСМИ 2 часа назад
Может ли УАЗ обогнать Mercedes-Benz G63?
Фото: © РИА Новости, Владимир Астапкович
Установить мощные двигатели от западных автомобилей на российские уазики и зилы или переоборудовать бентли в вездеход на гусеничной базе. Все это подвластно российскому блогеру Константину Заруцкому. Имеют ли смыл такие модернизации, если «УАЗ так и остался джипом военных времен», рассуждают читатели издания Факти (Болгария) .
Благодаря 571-сильному 5,5-литровому мотору V8 и разгону до 100 км/ч за 5,4 секунды автомобиль второго поколения Mercedes-Benz G63 стал одним из самых быстрых внедорожников в мире. Однако хорошо кастомизированный УАЗ-3151 может показать более впечатляющую динамику, говорит российский блогер AcademeG (Константин Заруцкий), ставший известным благодаря своему безумному ЗИЛ-130 с двигателем от BMW M5 и танку на базе Bеntlеy.
Чтобы проверить свою теорию, Константин и его команда заменили заводской двигатель «уазика» на V8 3UZ oт Tоyоtа и снабдили его двумя турбокомпрессорами. Стандартная пятиступенчатая автоматическая коробка передач уступила место шестиступенчатой.
Установить огромный японский мотор в российский вездеход оказалось непростой задачей. Систему принудительного наддува воздуха пришлось полностью переделать, поскольку нагнетатели установлены за агрегатом.
При измерении на динамометрическом стенде при давлении 0,3 бар мощность оказалась 392 л.с, а максимальный крутящий момент 535 Нм при 4500 об/мин. «Суперуазик» оказался довольно тяжелым — 1730 кг, 940 кг приходятся на переднюю ось, а остальные 790 — на заднюю. Самая приятная часть эксперимента — проверка скорости вездехода. Результаты не разочаровывают: при первой попытке до 100 км/ч удалось разогнаться за 4,9 сек., во вторую и третью попытку секундомер останавливался на 4,8 сек. Таким образом «уазик» AcademeG легко обгоняет Mеrсеdеs-Bеnz G63 второго поколения, но не новую модель, разгоняющуюся «до сотки» за 4,5 сек.
***
Комментарии читателей:
Емил
А что у этого уазика от уазика? Заголовок должен быть «Может ли Тойота обогнать Мерседес»!
Глупаци
Перестаньте. Остановитесь. Подумайте…
Гост
Русские выяснили, что если заменить у УАЗа мотор, он будет быстрее. Осталось им додуматься, что если заменить кузов — он станет роскошнее, заменить подвеску — он станет устойчивее, заменить тормоза — он будет лучше останавливаться. Неважно, что заменить, все равно станет лучше, но время идет, а УАЗ по своему виду и характеристикам остается джипом военных времен.
100
По российским дорогам самое оно.
Разбирача
Этот Мерседес весит 2,5 тонны. Вряд ли он разгонится до 100 км/ч за 5,4 сек, это показатели спортивного автомобиля, а ни у него, ни у УАЗа нет такой аэродинамики.
Пацо
Этот чувак абсолютный безумец. Меня впечатлил этот ЗИЛ с двигателем от БМВ…На дороге просто зверь
СССР
Все возможно, один из вариантов — заблокировать двигатель мерседеса, чучела.
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Комментарии 1
Бортжурнал , BMW M5 , BMW , Bentley , Toyota , УАЗ , Mercedes-Benz , Завод имени И.А. Лихачева
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