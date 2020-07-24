Может ли УАЗ обогнать Mercedes-Benz G63?

Факти (Болгария) . Установить мощные двигатели от западных автомобилей на российские уазики и зилы или переоборудовать бентли в вездеход на гусеничной базе. Все это подвластно российскому блогеру Константину Заруцкому. Имеют ли смыл такие модернизации, если « УАЗ так и остался джипом военных времен», рассуждают читатели издания

Благодаря 571-сильному 5,5-литровому мотору V8 и разгону до 100 км/ч за 5,4 секунды автомобиль второго поколения Mercedes-Benz G63 стал одним из самых быстрых внедорожников в мире. Однако хорошо кастомизированный УАЗ-3151 может показать более впечатляющую динамику, говорит российский блогер AcademeG (Константин Заруцкий), ставший известным благодаря своему безумному ЗИЛ-130 с двигателем от BMW M5 и танку на базе Bеntlеy.

Чтобы проверить свою теорию, Константин и его команда заменили заводской двигатель «уазика» на V8 3UZ oт Tоyоtа и снабдили его двумя турбокомпрессорами. Стандартная пятиступенчатая автоматическая коробка передач уступила место шестиступенчатой.

Установить огромный японский мотор в российский вездеход оказалось непростой задачей. Систему принудительного наддува воздуха пришлось полностью переделать, поскольку нагнетатели установлены за агрегатом.

При измерении на динамометрическом стенде при давлении 0,3 бар мощность оказалась 392 л.с, а максимальный крутящий момент 535 Нм при 4500 об/мин. «Суперуазик» оказался довольно тяжелым — 1730 кг, 940 кг приходятся на переднюю ось, а остальные 790 — на заднюю. Самая приятная часть эксперимента — проверка скорости вездехода. Результаты не разочаровывают: при первой попытке до 100 км/ч удалось разогнаться за 4,9 сек., во вторую и третью попытку секундомер останавливался на 4,8 сек. Таким образом «уазик» AcademeG легко обгоняет Mеrсеdеs-Bеnz G63 второго поколения, но не новую модель, разгоняющуюся «до сотки» за 4,5 сек.

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Комментарии читателей:

Емил

А что у этого уазика от уазика? Заголовок должен быть «Может ли Тойота обогнать Мерседес»!

Глупаци

Перестаньте. Остановитесь. Подумайте…

Гост

Русские выяснили, что если заменить у УАЗа мотор, он будет быстрее. Осталось им додуматься, что если заменить кузов — он станет роскошнее, заменить подвеску — он станет устойчивее, заменить тормоза — он будет лучше останавливаться. Неважно, что заменить, все равно станет лучше, но время идет, а УАЗ по своему виду и характеристикам остается джипом военных времен.

По российским дорогам самое оно. 100

Разбирача

Этот Мерседес весит 2,5 тонны. Вряд ли он разгонится до 100 км/ч за 5,4 сек, это показатели спортивного автомобиля, а ни у него, ни у УАЗа нет такой аэродинамики.

Пацо

Этот чувак абсолютный безумец. Меня впечатлил этот ЗИЛ с двигателем от БМВ…На дороге просто зверь

СССР