Бортовой компьютер: чьи показания точнее? 

Многие автолюбители уже привыкли, что показаниям бортового компьютера в части расхода топлива не стоит доверять — он занижает расход примерно на 10%. По результатам исследований немецких экспертов оказалось, что это не всегда так.
Крупнейший автомобильный клуб Германии — ADAC, провел собственные тесты и выяснил, что отчасти водители правы. Как показали испытания 80 автомобилей, большинство из них действительно потребило больше топлива, чем показал бортовой компьютер. К большому удивлению инженеров, нашлись модели, чья бортовая электроника наоборот завышала расход бензина или дизеля.
В опубликованном отчете сказано, что абсолютно точными данными смогли похвастать Mercedes A 200d и B 250e, Volkswagen Polo, Opel Corsa 1.2 DITurbo, Smart Forfour EQ, а также корейская модель Kia Xceed 1.4 T-GDI, сообщает Территория Новостей.
В отдельный список исследователи вынесли автомобили, оказавшиеся менее «прожорливыми», чем предсказывал компьютер.
Абсолютным лидером списка стал компактный Audi Q2 35 TDI Quattro. Тогда как бортовая электроника показала, что на 100 км автомобиль потребил 6,6 литра, его фактический «аппетит» оказался почти на литр меньше, разница между показателями составила минус 13,8%.