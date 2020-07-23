Бортовой компьютер: чьи показания точнее? 

Многие автолюбители уже привыкли, что показаниям бортового компьютера в части расхода топлива не стоит доверять — он занижает расход примерно на 10%. По результатам исследований немецких экспертов оказалось, что это не всегда так.

Крупнейший автомобильный клуб Германии — ADAC, провел собственные тесты и выяснил, что отчасти водители правы. Как показали испытания 80 автомобилей, большинство из них действительно потребило больше топлива, чем показал бортовой компьютер. К большому удивлению инженеров, нашлись модели, чья бортовая электроника наоборот завышала расход бензина или дизеля.

В отдельный список исследователи вынесли автомобили, оказавшиеся менее «прожорливыми», чем предсказывал компьютер.