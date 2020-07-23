Бесшумный автомобиль: миф или реальность?

Автомобильные эксперты рассказали о том, будут ли популярны бесшумные автомобили.

Фото: Twitter Twitter

Рассказать об этой теме было решено из-за того, что многие водители любят тишину и хотели бы, чтобы их автомобили перестали издавать много громких звуков. Однако отказываться от них нельзя, так как это несёт большую опасность.

Дело в том, что помимо полностью здоровых пешеходов существуют категории людей, которые плохо слышат и видят, поэтому ориентироваться на громкие звуки, переходя дорогу, приходится постоянно.

Если громкие звуки от работы мотора убрать, то единственными источниками шума останутся шины и электроника, чего явно не будет достаточно всем слабовидящим людям.

Но многие водители не понимают, почему они должны заботиться сразу о всех меньшинствах, которые не подозревают о существовании конкретного автомобилиста и его машины. Сейчас нет технологий, способных сделать машину полностью беззвучной, чтобы при этом все остались довольными.

Car.ru