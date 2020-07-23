Как «переспорить» алкотестер?

Если в дороге вас остановил автоинспектор и предложил пройти проверку на алкотестере, то зная, что вы не пили, вы смело согласитесь на данную процедуру. Но как быть, если прибор покажет, что вы нетрезвы? В ситуации помог разобраться автоюрист.

Прежде всего нужно понимать, что алкотестер не является тем прибором, основываясь на показаниях которого можно делать стопроцентное заключение.

Итак, вы уверены в себе и не согласны с показаниями прибора. Попросите патрульного дать вам возможность продуть трубку повторно. Если распакованный при вас мундштук после продувки даст те же результаты, можно усомниться в работоспособности прибора в целом.

Car.ru

Попросите сотрудника ГИБДД отвезти вас на медосвидетельствование. Скептики могут возразить мнение, мол, в больнице может быть сообщник нечистого на руку гаишника. Не страшно. Если и лабораторные тесты "покажут", что вы пьяны, у вас появится право пройти независимое освидетельствование.

А там уж точно никакого алкоголя у вас не обнаружат. А значит и штрафа в 30 000 рублей не будет и лишения прав тоже.