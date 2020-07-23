Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алкотестер показал что я пьян, хотя я не пил! Как быть водителю? 

Car.ru 3 часа назад
Как «переспорить» алкотестер?
Фото: Car.ru
Если в дороге вас остановил автоинспектор и предложил пройти проверку на алкотестере, то зная, что вы не пили, вы смело согласитесь на данную процедуру. Но как быть, если прибор покажет, что вы нетрезвы? В ситуации помог разобраться автоюрист.
Прежде всего нужно понимать, что алкотестер не является тем прибором, основываясь на показаниях которого можно делать стопроцентное заключение.
Итак, вы уверены в себе и не согласны с показаниями прибора. Попросите патрульного дать вам возможность продуть трубку повторно. Если распакованный при вас мундштук после продувки даст те же результаты, можно усомниться в работоспособности прибора в целом.
Car.ru
Попросите сотрудника ГИБДД отвезти вас на медосвидетельствование. Скептики могут возразить мнение, мол, в больнице может быть сообщник нечистого на руку гаишника. Не страшно. Если и лабораторные тесты "покажут", что вы пьяны, у вас появится право пройти независимое освидетельствование.
А там уж точно никакого алкоголя у вас не обнаружат. А значит и штрафа в 30 000 рублей не будет и лишения прав тоже.
Видео дня. Китайский агрегатор такси DiDi появится в России
Car.ru: последние новости
Бортовой компьютер авто: Чьи показания точнее? Бортовой компьютер авто: Чьи показания точнее? Бесшумный автомобиль: Миф или реальность? Бесшумный автомобиль: Миф или реальность? Новый Volkswagen Golf проверили в «лосином тесте» Новый Volkswagen Golf проверили в «лосином тесте»
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
Mitsubishi готовит пять новинок
Mitsubishi готовит пять новинок
25 самых продаваемых автомобилей России
25 самых продаваемых автомобилей России
ГИБДД прокомментировала «охоту» на «армянские» авто
ГИБДД прокомментировала «охоту» на «армянские» авто
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение