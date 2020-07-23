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Toyota запатентовала новый Highlander для России 

Motor.ru 1 час назад
Toyota запатентовала новый Highlander для России
Фото: © Роспатент
Компания Toyota запатентовала экстерьер кроссовера Highlander четвертого поколения для российского рынка. Официальные изображения автомобиля опубликованы Федеральным институтом промышленной собственности.
По сравнению с кроссовером нынешнего поколения, новый Highlander станет немного крупнее. Длина модели составит 4966 миллиметров, что на 76 миллиметров больше, чем у предшественника. Ширина кроссовера увеличится на 5 миллиметров и составит 1930 миллиметров. Кроме того, новое поколение автомобиля оборудуют интеллектуальной системой полного привода и электронным переключателем режимов движения.
Для всех комплектаций российского Highlander будет доступна светодиодная оптика. Также кроссовер оснастят комплексом безопасности Toyota Safety Sense 2.0, в который войдут адаптивный круиз-контроль, технология автоматического удержание в полосе движения и система распознавания дорожных знаков.
Российские Highlander получат исключительно семиместную модификацию. Для оснащения полноприводных кроссоверов предусмотрен только 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 249 лошадиных сил и 356 Нм крутящего момента, который будет работать в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Продажи нового поколения Highlander начнутся до конца лета.
В середине марта компания Toyota получила сертификацию на Highlander нового поколения. Сертификационный документ со спецификациями модели опубликовали в открытой базе Росстандарта. А в середине мая Toyota опубликовала фотографии и раскрыла подробности о кроссовере Highlander четвертого поколения, предназначенного для российского рынка.
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Бортжурнал , Toyota
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