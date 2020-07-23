«Бюджетный» Chevrolet Cobalt вернулся в Россию

Месяц назад в России возобновились продажи "бюджетных" моделей Chevrolet. Машины уже появились у немногочисленных дилеров марки (пока на всю страну восемь автосалонов), и мы решили вспомнить, что из себя представляет седан Chevrolet Cobalt.

Этот автомобиль дебютировал в далёкой Бразилии в 2011 году, спустя пару лет машины для нашего рынка начали делать в Узбекистане. Потом "Кобальт" ушёл из России, вернулся под маркой Ravon, снова ушёл и снова вернулся под своим оригинальным названием.

Интересно, что доставшийся нам экземпляр был собран не в Узбекистане, а в Казахстане — на заводе "Сарыаркаавтопром" в городе Костанае. Там из узбекских машинокомплектов делают "Кобальты" для местного рынка и, как выясняется, для России.

Плюсы седана Chevrolet Cobalt хорошо известны: просторный салон, большой дорожный просвет, проверенный временем надёжный бензиновый мотор объёмом полтора литра, опционный шестиступенчатый автомат.

За рулём сидеть удобно, отделка простая, но качественная. Вот только щиток приборов и блок магнитолы выдают возраст модели: музыка с монохромным дисплейчиком и гнездом для компакт-дисков — привет из прошлого! Особенно на фоне конкурентов с сенсорными экранами медиасистем.

Светло-серая велюровая обивка сидений даже на новом автомобиле выглядит чуть засаленной — такая особенность материала. При этом светлая обивка полагается "Кобальту" только в максимальной комплектации LTZ с автоматом, на остальных версиях используется более практичная тёмная ткань сидений.

Задние места просторны — спасибо высокой крыше, но из удобств для задних пассажиров здесь есть только карманы с спинках передних сидений и один подстаканник. Ни ниш в дверях, ни дополнительных воздуховодов, ни откидного подлокотника не предусмотрено ни в одной из комплектаций.

Багажник вместителен, хотя его крышка лишена какой-либо отделки изнутри и ручки закрывания.

Базовый Chevrolet Cobalt LS с механикой, двумя подушками, АБС, аудисистемой, электрозеркалами и центральным замком стоит 749 000 рублей. Оснащение версии LT дополнено кондиционером, обогревом передних сидений и передними электростеклоподъёмниками: такой седан с механической коробкой стоит 789 900 рублей, с автоматом — 839 900 рублей.

Самый дорогой Chevrolet Cobalt LTZ за 869 900 рублей — это автомат, задние электростеклоподъёмники, светлая обивка сидений и легкосплавные диски. Системы стабилизации нет ни в одной из версий.

При покупке автомобиля в кредит и сдаче старого автомобиля в трейд-ин можно получить скидку до 50 тысяч рублей. Интересно, что среди кредитных программ для автомобилей Chevrolet есть варианты без первоначального взноса.

Благодарим автосалон "Авто-Стандарт", официального дилера марки Chevrolet, за помощь в подготовке материала.