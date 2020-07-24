В России отправят в ремонт Porsche Cayenne

Росстандарт согласовал добровольный отзыв партии Porsche Cayenne из 676 экземпляров, реализованных в период с 20 сентября по 20 ноября прошлого года. На указанных автомобилях возможна утечка трансмиссионной жидкости — на это могут указывать характерные пятна на асфальте.

Выявленный дефект связан с тем, что сварное соединение трубопровода коробки переключения передач Tiptronic не соответствует требуемым спецификациям. В ведомстве подчеркнули, что протекающие кроссоверы могут создать «непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта». В рамках отзыва на указанных автомобилях проверят дату производства трубопровода ATF и, при необходимости, заменят его на исправный. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев.

Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта, где приведён список VIN-номеров кроссоверов.

Для Porsche это уже не первый отзыв в России в 2020 году. Например, в марте в сервисы направили 5 114 экземпляров Macan, проданных с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Тогда в кроссоверах обнаружили дефект, который может привести к утечке и возгоранию топлива. Выяснилось, что в условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра. Из-за этого он может потрескаться, что приведет к появлению запаха топлива и, вероятно, его утечке.