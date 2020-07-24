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Ford отзывает почти 26 000 автомобилей 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
Ford отзывает почти 26 000 автомобилей
Фото: Car.ru
Одновременно под 3 различные отзывные фирмы попадут шесть версий автобренда Ford.
Первую отзывную компанию запланировали для вариаций F-650, а также F-750, которые получили 7,3-литровый силовой агрегат V8, построенный на территории Огайо в период 18.03.2020 — 08.06.2020 г.г. Эти автомобили могут не иметь теплозащитного экрана днища либо крышки под постамент, а также посадочных специальных болтов. В таких авто кресла и пол могут нагреться, когда авто двигается под высокими нагрузками. При этом в случае прямого контакта с кожей могут появляться небольшие ожоги, а также раздражение. В Соединённых Штатах всего планируют отозвать 1 299 экземпляров авто. На территории Канады под отзывную компанию попадёт 31 автомобиль.
Второй отзыв затронет кроссы Lincoln MKX, а также Nautilus в Соединённых Штатах. Речь идёт о 19 299 единицах машин, которые выпускали с 2016 по 2020 г.г. В Канаде под отзывную компанию попадут 4 262 автомобиля, а в Мексике зарегистрировано 1 023 таких авто. Все транспортные средства построили на территории Оквилла с 11.11.2014 по 24.01.2020 г.г. Эти автомобили могут огорчить недостаточным зазором между проводным жгутом на переднем кресле и подушкой. Из-за этого целостность жгута проводов может быть нарушена. По этой причине может страдать система подушек безопасности, повышая риск получения травм.
Третий отзыв коснётся Ford Еscape, а также Transit. При этом 68 экземпляров таких машин отзовут в США, а 12 на территории Канады. У данных транспортных средств есть вероятность неправильного срабатывания подушек безопасности. За счёт этого увеличится риск, что могут быть получены травмы. Все работы будут проведены бесплатно.
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Комментарии
Бортжурнал , Lincoln , Lincoln MKX , Ford
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