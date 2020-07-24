Можно ли мыть машину мылом?

Автомобиль может работать исправно только в том случае, если владелец будет следить за его состоянием и своевременно проводить очистку всех элементов. Делать это необходимо не только для эстетической привлекательности, но и для правильной работы всех элементов.

Когда в автомобиле скапливается грязь и мусор, существует риск попадания загрязнений в чувствительные механизмы, а это приводит к поломкам. Для того, чтобы очистить машину, не требуется много времени. Тем более, сделать это можно самостоятельно, вооружившись мылом и водой. Обычное мыло может помочь предотвратить появление проблем. Рассмотрим, в каких случаях мыло может выручить автовладельца.

Жидкое мыло. Данный вид мыла широко применяется в быту — не только в целях гигиены, но и для мытья посуды. Опытные автовладельцы нашли жидкому мылу применение и в автомобиле. Данный состав может справляться с жирными или масляными пятнами.

Если в автомобиле планируется использовать жидкое мыло для посуды, предварительно нужно обработать поверхность водой, чтобы оно не воздействовало резко на лакокрасочное покрытие. В процессе работы не стоит наливать сразу много моющего средства, так как повышенная концентрация может испортить краску.

Многие автовладельцы все же не рекомендуют использовать жидкость для мытья посуды в автомобиле, так как оно может оставить пятна, для удаления которых потребуется долгая полировка.

Стиральный порошок. Стиральное средство, отличающееся мягким воздействием, может выступить хорошей альтернативой для мойки автомобиля. Данный состав способен справляться с различными загрязнениями и отложениями на автомобиле.

В процессе работы со стиральным порошком нужно проявлять особую аккуратность. Высокая концентрация может повредить краску. Перед процедурой следует изучить состав и убедиться, что средство действительно является мягким. В противном случае, можно нарваться на повреждение ЛКП.

Чтобы обезопасить кузов автомобиля, перед работой нужно перемешать порошок с водой. Наносит его в чистом виде на автомобиль не рекомендуется.

Мыло для рук. Конечно, обычное мыло для рук не отличается большой эффективностью и не входит в список самых лучших средств для ухода за автомобилем. Но когда под рукой нет ничего другого, можно воспользоваться им. Мыло для рук нужно тщательно тереть, чтобы получить больше пены.

Очиститель для колес. Обычное средство для очистки колес может подойти для мойки автомобиля, когда под рукой нет ничего другого. Некоторые средства по эффективности ничем не отличаются от мыла, применяемого на автомойках.

Итог. Хоть мыло и не является самым полезным средством для автомобиля, его все же можно применять для мойки, но не злоупотреблять. Как правило, автовладельцы прибегают к данным средствам, когда под рукой нет специальных составов, а машину нужно срочно помыть.