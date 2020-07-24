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Эксперт рассказал, как сдать экзамен в ГАИ с первого раза 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Эксперт рассказал, как сдать экзамен в ГАИ с первого раза
Фото: РИА Новости
Для успешной сдачи экзаменов в первую очередь необходимо думать об уровне своей подготовки.
Директор автошколы Игорь Белавин рассказал «Звезде», что при сдаче экзамена на получение прав большинство учеников ставят главной целью справиться с испытаниями с первого раза, однако забывают, что в первую очередь необходимо думать об уровне своей подготовки.
«Если человек хочет сдать экзамен с первого раза, то у него должен быть хороший запас прочности. Чтобы хорошо сдать теорию необходимо ходить на очные занятия, так как дистанционное обучение в этом плане не очень эффективно. Человеку достаточно тяжело один на один с компьютером заставить себя заниматься качественно, тем более многие вопросы требуют комментариев преподавателя, чтобы создавалась смысловая логическая связь и понимание в голове, почему именно такой ответ верный в данном случае», — пояснил эксперт.
По словам Белавина, во время занятий в автошколе преподаватель может «проиллюстрировать» ситуации реальными случаями на дороге. Помимо этого, важно понимать, что выученные билеты — это не знание правил дорожного движения и на дороге начинающему водителю, который обладает знаниями билетов, может быть тяжело.
Вторым главным фактором для успешной сдачи экзамена эксперт назвал автоматизм вождения. Для этого необходимо как можно больше уделить внимание на отработку пробелов, которые появляются в процессе езды, в случае нехватки уроков, стоит взять дополнительные.
«Управление автомобилем должно отрабатываться до автоматизма и, если человек уверенно управляет автомобилем, то ему будет значительно легче. В случае, если перед совершением маневра приходится думать «а что же делать дальше», чтобы автомобиль ехал, поворачивал, стоит дальше работать над автоматизмом. Автоматизм вырабатывается с опытом, конечно, но в период обучения он зависит от количества занятий», — уточнил Белавин.
Также специалист акцентировал внимание на том, что во время экзамена большинство учеников не справляются с испытанием из-за влияния психологического фактора.
«Видя погоны, у человека не только руки начинают трястись, но иногда и ноги. В условиях сильного стресса выполнять все четко и без ошибок достаточно тяжело, поэтому перед началом испытания рекомендуется заниматься психологическим аутотренингом — закрыть на несколько секунд глаза, расслабиться и не думать о предстоящей сдаче», — пояснил Белавин.
В заключении эксперт отметил, что, чем ответственнее человек подойдет к обучению, будет сразу обращать внимание на свои недочеты и пробелы, тем больше у него шансов сдать экзамен и получить права с первого раза.
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Бортжурнал , ГИБДД
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