Начались продажи бюджетного аналога Toyota Hilux 

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Начались реализации внедорожника Great Wall Pao Offroad в кузове пикап, который получил дизельный мотор. Заявки на новую версию начали принимать в июне.

Китайская компания рассматривает новинку в виде бюджетной альтернативы японской версии Toyota Hilux . Авто оснащается двухлитровым турбомотором GW4D20M на 165 «лошадей», полноприводной системой, блокировкой дифференциала и восьмискоростной автоматической КПП от ZF. По заявлению производителя, расход горючего достигает 8,9 л.

Стоит отметить, что бензиновый вариант грузовой внедорожной версии появился у дилеров компании в июне этого года. Авто комплектуется двухлитровым турбомотором на 190 «лошадей».

Длина авто составляет 5,602 м, ширина — 1,934 м, высота — 1,866 м. межосевое расстояние достигает 3,47 м.

Экстерьер транспортного средства похвастается усиленными бамперами, необычной радиаторной решеткой, пластиковым защитным обвесом по всему кузовному периметру и черными 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с оригинальным дизайном. Пикап комплектуется шноркелем, лебедкой и массивным каркасом безопасности в кузове.

Грузовой внедорожник оснащается камерами кругового видеообзора, системой стабилизации, двухзонным климат-контролем, запуском двигателя с кнопки, информационно-развлекательным комплексом с большим сенсорным дисплеем, отделкой салона кожей, люком с электроприводом.

До конца текущего года эту модель начнут продавать на территории РФ. В китайских дилерских центрах внедорожная версия Pao Offroad стоит 169,8 — 199,8 тыс. юаней (1 700 000 — 2 000 000 руб.).