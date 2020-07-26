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Начались продажи бюджетного аналога Toyota Hilux 

Car.ru и ещё 1 5 часов назад
Начались продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Фото: Car.ru
Начались реализации внедорожника Great Wall Pao Offroad в кузове пикап, который получил дизельный мотор. Заявки на новую версию начали принимать в июне.
Китайская компания рассматривает новинку в виде бюджетной альтернативы японской версии Toyota Hilux. Авто оснащается двухлитровым турбомотором GW4D20M на 165 «лошадей», полноприводной системой, блокировкой дифференциала и восьмискоростной автоматической КПП от ZF. По заявлению производителя, расход горючего достигает 8,9 л.
Стоит отметить, что бензиновый вариант грузовой внедорожной версии появился у дилеров компании в июне этого года. Авто комплектуется двухлитровым турбомотором на 190 «лошадей».
Длина авто составляет 5,602 м, ширина — 1,934 м, высота — 1,866 м. межосевое расстояние достигает 3,47 м.
Экстерьер транспортного средства похвастается усиленными бамперами, необычной радиаторной решеткой, пластиковым защитным обвесом по всему кузовному периметру и черными 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с оригинальным дизайном. Пикап комплектуется шноркелем, лебедкой и массивным каркасом безопасности в кузове.
Грузовой внедорожник оснащается камерами кругового видеообзора, системой стабилизации, двухзонным климат-контролем, запуском двигателя с кнопки, информационно-развлекательным комплексом с большим сенсорным дисплеем, отделкой салона кожей, люком с электроприводом.
До конца текущего года эту модель начнут продавать на территории РФ. В китайских дилерских центрах внедорожная версия Pao Offroad стоит 169,8 — 199,8 тыс. юаней (1 700 000 — 2 000 000 руб.).
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Бортжурнал , Toyota Hilux , Toyota
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