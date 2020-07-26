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Объём продаж Porsche Taycan не оправдал ожиданий 

Motor.ru и ещё 1 17 часов назад
Объём продаж Porsche Taycan не оправдал ожиданий
Фото: Motor.ru
Первый электромобиль компании Porsche Taycan оказался менее востребованным, чем ожидалось ранее: за первые шесть месяцев 2020 года во всём мире удалось реализовать 4480 электрокаров.
Глобальный объём продаж компании Porsche за первое полугодие составил 116 964 автомобиля, что на 12 процентов меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Существенное влияние на результаты продаж оказала пандемия коронавирусной инфекции, которая привела к закрытию дилерских центров и падению спроса на автомобили по всему миру. Самой популярной моделью марки остаётся кроссовер Cayenne -— за первое полугодие 2020 года владельцев обрели 39 245 автомобилей. На втором месте -— Macan с 34 430 проданными экземплярами. Рост продаж на два процента показало культовое спорткупе 911 -— 16 919 автомобилей.
Объём продаж Porsche Taycan не оправдал ожиданий: компании удалось реализовать лишь 4480 электрокаров. Изначально на заводе в Цуффенхаузене планировалось выпускать по 20 000 Taycan в год, но на этапе приёма предзаказов перспективный объём производства был увеличен вдвое -— до 40 000 экземпляров. Таким образом, в Porsche планировали, что первый электрокар марки должен стать популярнее, чем Macan, 911 и Panamera. Увеличить объём продаж Taycan должно помочь появление более доступных версий, поскольку электроседан дебютировал с наиболее мощных модификаций Turbo и Turbo S.
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Бортжурнал , Porsche
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