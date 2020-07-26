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Семь способов вытащить авто из грязи 

Car.ru 6 часов назад
Семь способов вытащить авто из грязи
Фото: Car.ru
Иногда автомобилисты застревают в грязи в условиях бездорожья. При этом не все знают, как правильно действовать в такой ситуации.
Эксперты решили назвать основные способы вытаскивания транспортного средства из грязи. В случае загрузки авто в небольшой яме, которую накатала машина, можно попытаться раскатать данное углубление, передвигаясь машиной вперед, а также назад. На концах канавы укрепляются при помощи различных камней, а также веток.
Некоторые пользуются домкратом. Следует приподнять кузов в области ведущих колес. В ямы под ними кидаются камни, доски и прочие твердые предметы. Можно с помощью лопаты впереди ведущих колес провести расчистку дороги.
Если машина села днищем в колее грязи, либо закопалась в песок, нужно повысить сцепление ведущих автомобильных колес непосредственно с поверхностью бездорожья. В данном случае нужно воспользоваться любыми твердыми предметами, найденными поблизости машины.
Чтобы справится со сложным участком бездорожья, следует уменьшить давление в автомобильных шинах до 1 bar. Независимо от используемого привода, нужно производить спускание всех 4 шин.
В условиях бездорожья некоторые пользуются специальными цепями противоскольжения. Их устанавливают на колёса для повышения сцепления с грунтом. Также можно поперек шины привязать трос, либо толстую веревку. Ещё автомобилисты пользуются специальными пластиковыми стяжками, особыми прочными хомутами с грунтозацепами.
Если рядом имеется дерево, автолюбители в экстремальных ситуациях пользуются буксировочным тросом, крепкой верёвкой, либо стропой.
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