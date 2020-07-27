Роскошь в минимализме: подробности о новом Rolls-Royce Ghost

Компания Rolls-Royce продолжает готовиться к премьере седана Ghost следующего поколения, которую перенесли из-за эпидемии коронавируса. На этот раз руководитель концерна Торстен Мюллер-Отвос в открытом письме рассказал, каким будет новый автомобиль.

По словам главы Rolls-Royce, дизайн нового Ghost станет воплощением ценностей компании. Новое поколение роскошного седана будет отражать современные тенденции в развитии премиальных технологий. Дизайн будущего автомобиля Торстен Мюллер-Отвос определил термином «построскошь».

Эпоха построскоши — так описывают в компании период после пандемии коронавируса. Концепция является антитезой «престижной постредственности» — характерного для фэшн-индустирии тренда, когда бренд становится важнее самого объекта. В случае с построскошью всё в точно до наоборот: объект и его наполнение (дизайн, материалы) всегда стоят во главе.

Поскольку седан Ghost стал самой успешной моделью Rolls-Royce при создании нового поколения автомобиля британские инженеры учитывали пожелания клиентов, которые высказались за то, чтобы дизайн будущего «Призрака» выполнили в стиле минимализм. По словам главы британской корпорации, мнение клиентов марки сыграло важную роль при создании автомобиля нового поколения.

В настоящий момент известно, что в основу обновленного Rolls-Royce Ghost ляжет платформа, на которой строится BMW 7-й серии. Кроме того, по словам того же Торстен Мюллер-Отвоса, единственными элементами, которые останутся в новой модели от предыдущего поколения автомобиля будут шильдики и логотип концерна.

В середине июля стало известно, что новое поколение Rolls-Royce Ghost получит инновационную систему очистки воздуха в салоне. Водители роскошного седана смогут включать фильтрацию воздуха с помощью мобильного приложения, чтобы подготовить салон к прибытию важного пассажира.