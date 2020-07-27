ТОП-3 проблемных «автоматов»

Еще в начале двухтысячных годов российские покупатели шарахались от автоматических коробок передач. Помимо дороговизны, многих покупателей смущала ненадежность, а сервисные центры ещё не брались за ремонт такого сложного узла.
Сейчас многое поменялось, но до сих пор на «вторичке» встречаются проблемные КПП, которых стоит избегать.
В двухтысячных годах многие конструкторы пытались совместить удобство «автомата» с экономичностью механической коробки, тогда и появились роботизированные КПП. Конструкторские расчеты на EasyTronic от Opel или Freetronic от Toyota часто приводили к выходу сцепления из строя уже через 20-30 тысяч км.
Вариаторы CVT Jatco JF011E/FK0 также становились причиной расстройства владельцев. Их устанавливали на кроссоверы Nissan, в основном Qashqai и X-Trail. Частые испытания автомобиля на бездорожье или, наоборот, агрессивная манера езды приводит к гулу подшипников валов, которые меняются комплектом, и растягиванию ведущего ремня. Также агрегат очень боится несвоевременной замены масла и его стоит менять не реже 75 тысяч км.
Большой репутационной потерей для Volkswagen стал «робот» второго поколения — DSG DQ200. Инженеры рассчитывали на спокойную европейскую эксплуатацию, но скорость переключения передач часто провоцировала владельцев на резкие ускорения. Это приводило к быстрому выходу из строя сцепления и, чтобы вернуть доверие к коробке, на некоторых рынках производитель давал гарантию на агрегат до 10 лет.