ТОП-3 проблемных «автоматов»

Еще в начале двухтысячных годов российские покупатели шарахались от автоматических коробок передач. Помимо дороговизны, многих покупателей смущала ненадежность, а сервисные центры ещё не брались за ремонт такого сложного узла.

Сейчас многое поменялось, но до сих пор на «вторичке» встречаются проблемные КПП, которых стоит избегать.

В двухтысячных годах многие конструкторы пытались совместить удобство «автомата» с экономичностью механической коробки, тогда и появились роботизированные КПП. Конструкторские расчеты на EasyTronic от Opel или Freetronic от Toyota часто приводили к выходу сцепления из строя уже через 20-30 тысяч км.

Вариаторы CVT Jatco JF011E/FK0 также становились причиной расстройства владельцев. Их устанавливали на кроссоверы Nissan , в основном Qashqai и X-Trail. Частые испытания автомобиля на бездорожье или, наоборот, агрессивная манера езды приводит к гулу подшипников валов, которые меняются комплектом, и растягиванию ведущего ремня. Также агрегат очень боится несвоевременной замены масла и его стоит менять не реже 75 тысяч км.