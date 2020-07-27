Россия оказалась внизу европейского рейтинга по доступности бензина

РИА «Новости» опубликовало исследование европейских стран по доступности бензина для населения. Для составления рейтинга использовались данные статистики о ценах на бензин АИ-95 и о среднемесячной зарплате. Аналитики посчитали, сколько литров топлива могут позволить себе жители стран Европы. Россия оказалась внизу списка, на 20 строчке.

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Возглавляет рейтинг Люксембург: на среднюю зарплату жители государства могут приобрести около 3,2 тысячи литров бензина. Цены на АИ-95 в этой стране относительно низкие, а зарплаты -- одни из самых высоких в Европе. На втором месте — Норвегия (2,6 тысячи литров бензина); следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания -- жители эти стран могут купить более 2,3 тысячи литров топлива.

Россия закрепилась на 20 строчке рейтинга, между Чехией и Грецией. Россияне могут позволить себе 924 литра 95-го бензина на среднемесячную зарплату. При этом топливо в России — одно из самых дешёвых среди европейских стран. Но и зарплаты низкие. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также Украину и Беларусь.

По данным Росстата, средняя стоимость бензина с октановым числом 95 в России составляет 46,4 рубля за литр. Дешевле топливо только в Казахстане — в пересчёте на российскую валюту литр топлива обходится местным жителям в 29,6 рубля.

Украина находится на последнем месте в списке. Украинцы имеют возможность приобрести лишь 395 литров топлива: для сравнения, это в восемь раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,3 раза меньше, чем в России. В аутсайдерах также оказались Беларусь, Венгрия, Латвия, Румыния и Болгария. Жители перечисленных стран могут позволить себе не более 700 литров бензина в месяц.