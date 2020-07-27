В России заметили Skoda Octavia нового поколения 

В соцсети Facebook были выложены снимки свежей версии чешской модели Skoda Octavia. Фотографии сделал Атрем Ачкасов, прогуливаясь по столичным улицам.

Как видно на фото, машина имеет чешские номера. Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, новинка будет доступна в российских автосалонах только в конце этого года.

Car.ru

Как мы уже сообщали, свежая версия Skoda Octavia, собранная на платформе MQB, была представлена в прошлом году. Новинка будет предлагаться с широким спектром силовых агрегатов от гибридных до битопливных версий. Мощность агрегатов пока не указывается.

Какой ценник будет у обсуждаемой Skoda Octavia нового поколения для авторынка России, пока что достоверной информации нет. Вероятнее всего, производитель будет держать интригу до старта продаж.