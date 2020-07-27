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Верный знак, что за вашим авто наблюдают для подставы на дороге 

Car.ru 2 часа назад
Как определить, что за вами наблюдают автоподставщики
Фото: Car.ru
Сезон отпусков в разгаре, и автомобильные мошенники активизировались на российских дорогах. Автоподставщики придумывают различные схемы, чтобы облапошить добропорядочных граждан.
Но как вычислить автоподставщика в общем потоке автомобилей? Давайте разбираться.
Наиболее часто мошенники передвигаются на премиальных иномарках с плотной тонировкой. Мол, серьезные люди в машине. Но их автомобиль чаще всего не новый и имеет за плечами около десяти лет эксплуатации.
Кроме этого, на кузове автомобиля могут быть всевозможные небольшие царапины и вмятины.
Еще следует помнить, что эти аферисты всегда работают в паре. Значит, когда вы отмечаете, что пара автомобилей в пути держится неподалеку от вашей машины, лучше свернуть на ближайший паркинг и переждать. Потому что, вероятнее всего, ваше авто "на крючке".
Также остерегайтесь на дороге слишком резко маневрирующего транспорт. Может, это и не автоподставщик, возле такого лихача ехать также опасно.
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Бортжурнал
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