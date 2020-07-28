Без сапог: россиянам не хватает денег на бензин 

Россия оказалась на 20-м месте по доступности автомобильного бензина для населения страны. При этом бензин в стране дорожает в противовес падающим ценам на нефть. Ситуацию осложняет налоговый маневр и действия ЦБ , ослабляющие рубль и работающие на экспортеров топлива, а платят за это российские потребители, говорят эксперты. По итогу года цена на бензины вырастет на 10-12%, ожидают они.

Российская федерация занимает 20-е место в рейтинге доступности бензина для населения, свидетельствует рейтинг, подготовленный «РИА-Рейтинги». В своем исследовании эксперты агентства учитывали средние цены на бензин во втором полугодии 2020 года, а также средние показатели по заработным платам граждан в стране. Так, согласно расчетам аналитиков, всего на одну зарплату россиянин может приобрести 924,9 литра бензина при среднестатистической цене бензина в 46,4 рубля за литр.

При условии, что в среднем россияне зарабатывают в месяц по 42,9 тыс. рублей.

Такие показатели зарплаты приводит Росстат в обзоре по итогам второго квартала 2020 года. Впереди России по доступности бензина оказались такие страны как Чехия, Казахстан, Эстония и Словения. А лидирует в рейтинге Люксембург, Норвегия и Австрия.

Во втором квартале этого года в период действия самоизоляции цены на бензин замерли, на фоне резкого снижения автомобильного трафика и, как следствие, потребления. Как только карантинные ограничения были сняты, на оптовом топливном рынке сложилась, на первый взгляд, противоестественная ситуация — при низких ценах барреля нефти Urals биржевые цены бензина начали ставить новые рекорды. Так, в начале июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптом АИ-95 уже продавался за рекордные 60 тысяч рублей за тонну.

В то же время с начала лета по середину июля в среднем бензины АИ-95 и АИ-92 на АЗС подорожали на 1,5% и 1,3% соответственно. Ранее премьер-министр Мишустин поставил задачу правительству удержать рост стоимости топлива в пределах годовой инфляции. Индекс роста потребительских цен пока не превышает 3%. Однако динамика роста такова, что розничные цены топлива быстро превысят заданные ориентиры.

Только за одну неделю с 13 по 17 июля бензин Аи-92 подорожал на 5 коп. в сравнении с предыдущей неделей (до 43,33 руб. за литр), свидетельствуют данные информационно-аналитического центра Thomson Reuters Kortes. Стоимость Аи-95 выросла на 8 коп. (до 46,78 руб. за литр), а дизель подорожал на 1 коп., (до 48,16 руб. за литр).

Номинально, то есть, без поправки на среднюю зарплату, бензин в России дешевле, чем в Европе, однако с поправкой на зарплату доступность бензина резко снижается, и Россия оказывается ближе к концу рейтинга, отмечает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов

«В дальнейшем можно предположить, что такое положение дел сохранится: доходы населения в России не растут уже несколько лет, а бензин стабильно дорожает», — оценил перспективы в беседе с «Газетой.Ru» Турукалов.

В Российском топливном союзе (РТС) полагают, что сейчас стоимость топлива во многом двигается вверх за счет дефицита, вызванного резким потреблением — после снятия ограничений многие россияне отправились в отпуск на автомобилях по России. Накануне глава союза Евгений Аркуша направил письмо в Федеральное антимонопольное ведомство с просьбой регулятору помочь увеличить производство и поставки топлива по различным каналам сбыта.

Кроме того, производители топлива попросили регулятор снять запрет на импорт дешевого бензина и дизеля из заграницы, чтобы насытить спрос мелкооптовых покупателей.

«Например, в США переработка нефти разделена: одна компания добывает нефть, а другая ее перерабатывает. В России почти все большие НПЗ принадлежат крупным вертикально-интегрированным компаниям. Независимые НПЗ находятся находятся в плачевном положении, классический пример — довольно современный Антипенский завод, который из-за действующей налоговой системы должен около $4 млрд по кредитным займам», — рассказал «Газете.Ru» Митрахович.

По словам собеседника, входящие в вертикально-интегрированные компании НПЗ защищены от такой ситуации благодаря тому, что последние могут субсидировать свою переработку за счет других видов бизнеса. Немаловажную роль в ценах бензина играет топливный демпфер (обратный акциз), который позволяет правительству частично выплачивать нефтяным компаниям недополученную прибыль при продаже топлива на внутренний рынок. Демпфер был задуман как балансировочный механизм — при низких ценах на нефть уже нефтянники выплачивают деньги в бюджет.

В ближайшее время нет оснований ждать снижения цен.

Оптовые цены на бензин пока слишком высокие, и заправки продолжают работать в убыток, считает Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков».

В России, в отличие от американского и европейского рынка, топливные цены оторваны от глобальной конъюнктуры рынка нефтяного, говорит ведущий аналитик инвесткомпании QBF Олег Богданов . По словам эксперта, цены в России растут, если производители видят, что на экспортном рынке продавать выгоднее — следом образуется дефицит. Кроме того, работает бюджетное правило, которое ослабляет российскую валюту: при цене свыше $42 за баррель нефти Минфин через Центральный банк России начинает закупать валюту. Таким образом ослабляется рубль, а ценам на бензин не удается закрепиться.