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Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле 

РИА Новости и ещё 1 9 часов назад
12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Фото: © Depositphotos / nejron
Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов назвал 12 предметов, которые автолюбителям необходимо брать с собой во время дальних поездок.
В частности, следует сформировать так называемый аварийный набор, куда входят следующие предметы: знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, пусковые провода и сигнальный жилет.
Во время дальних поездок необходимо иметь с собой и запас топлива, рассказал эксперт.

"Достаточно брать с собой в дальний путь канистру с топливом. Можно небольшую, литров на десять. Этого запаса наверняка хватит, чтобы дотянуть до ближайшей заправки", — пояснил Пименов.

Обязательной в дальней дороге является вода для питья и мытья рук, которую при необходимости также можно залить в бачок стеклоомывателя или расширительный бачок.
По словам автора, также необходимо иметь при себе моторное масло.

"К сожалению, многие современные двигатели страдают так называемым масложором… А так как моторные масла разных типов смешивать нельзя, в большое путешествие стоит взять хотя бы литровую канистру такого же масла, какое залито в двигатель", — порекомендовал он.

Еще одним необходимым предметом для путешествий на автомобиле является набор для ремонта бескамерных шин.

"Большинство проколов "лечится" быстро и с минимальными усилиями, и с этой работой справится даже "чайник"", — отметил эксперт.

Кроме того, следует иметь с собой запасные предохранители на случай проблем с электрикой, а также набор ламп для оптики и фонарь, заключил Пименов.
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Бортжурнал , За рулем
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