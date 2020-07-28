Как взять автокредит без водительских прав в 2020 году

Многие интересуются, а можно ли взять автомобиль в кредит, если нет водительских прав. Если бы эту тему обсуждали немного ранее, то ответ был бы категорически нет. Но сейчас кредитные организации немного пересмотрели свою политику и из-за огромного спроса всё-таки решили пойти навстречу. Конечно, не всем, но есть те, кому одобряют кредит на приобретение транспортного средства даже если водительского удостоверения пока нет.

Для того, чтобы оформить такой кредит, необходимо предъявить паспорт и ещё какой-нибудь документ на выбор: ИНН, СНИЛС, либо водительское удостоверение. Некоторые кредитные организации могут потребовать предъявить ещё какие-нибудь документы. Вообще интересно, а зачем человеку, у которого даже нет прав, приобретать автомобиль. Здесь есть различные варианты, может быть он планирует сделать подарок, либо просто берёт транспортное средство для своего ребёнка, которому кредит не одобрят в силу возраста. Если решились попробовать, то нужно быть готовым к тому, что в вашем случае условия, выдвинутые банком, будут жёстче.

Кстати, ещё, как вариант, транспортное средство может приобретаться для того, чтобы впоследствии сдавать его в аренду. Вырученные средства пойдут на погашение платежей. Бывает, что человек просто ещё учится на права и просто решил подготовить себе почву заранее.

Есть вероятность, что ТС покупается для компании. Юридическому лицу оформить кредит сложнее, чем физ.лицу. Так что иногда руководитель организации решает взять кредит на себя, даже не имея водительского удостоверения.

В любом случае, все из вышеперечисленных причин вполне логичные и легальные. Из-за этого банки и идут навстречу заёмщикам. В любом случае, по условиям кредитования, до тех пор, пока заёмщик не выплатит всю сумму, ТС будет числиться за организацией. Продавать, обменивать и совершать другие действия с авто без согласия банка ни в коем случае нельзя, такие действия запрещаются законом.

Требования, предъявляемые заёмщику. Банк должен оценивать все риски, соответственно условия они подготавливают специально для конкретного заёмщика.

1. Поручитель. Ими могут выступать как родители, так и близкие родственники, а возможно и друзья, у которых есть водительское удостоверение.

2. Возраст заёмщика должен составлять от 21 года до 65 лет.

3. Заёмщик должен проживать в месте нахождения кредитной организации.

4. Наличие стабильного заработка.

5. Хорошая кредитная история.

6. Желательно наличие депозита в банке, зарплатной карты и т.д.

7. Первоначальный взнос за приобретаемое ТС.

8. Документы, которые могут подтвердить доход и место жительства лица.

9. В некоторых случаях могут потребовать ИНН и другие документы.

Какие нужны документы для получения автокредита? Обычно перечень документов предоставляется организацией. Всё зависит конечно же от размера суммы, которую заёмщик планирует попросить у банка. В каждой организации есть свои ограничения. Если вы планируете взять 500 тысяч рублей, то тогда можно ограничиться паспортом и другим документом на выбор. Если нужна сумма больше, то тогда необходимо будет подготовить дополнительные документы.

Если вы хоть раз оформляли кредит, то наверняка знаете, что все случаи индивидуальны. Все заявки обрабатывает специальный отдел, который по формуле вычисляет платёжеспособный клиент или нет. Так же особое внимание уделяется размеру заработной платы, от дохода клиента зависит процентная ставка и размер переплаты по ссуде.

Для чего вообще необходимо водительское удостоверение при получении кредита на транспортное средство? Многие кредитные организации требуют оформлять полис КАСКО или ОСАГО. Для того, чтобы это сделать, заёмщик должен иметь водительские права. Именно этот документ подтверждает, что ТС берётся для личного пользования. Так же не забывайте, что автомобилист должен проходить мед.комиссию для того, чтобы получить права. Так что организация сразу может увидеть, что заёмщик не имеет никаких психических заболеваний.

Как произвести оформление автокредита без предоставления водительских прав?

- В первую очередь нужно найти подходящий банк. Прозвоните организации и узнайте условия, возможно вы найдёте компанию, которая не требует ВУ.

- Заполняем заявление с просьбой о предоставлении кредитной суммы.

- Дожидаемся решения от банка. Обычно ответ приходит за три рабочих дня.

- В случае одобрения, подписывается кредитное соглашение.

- Необходимо оплатить страховой полис и занести в него данные будущего водителя авто.

- Подписываются все договоры, в которых говорится о том, что до момента, пока заёмщик не выплатит долг, паспорт ТС будет храниться у банка.

- Когда вся сумма будет выплачена, автомобиль перейдёт в собственность владельца.