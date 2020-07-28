Самые надежные автомобили: что показали краш-тесты

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Европейской организацией Euro NCAP были подведены итоги краш-тестов за 2019 год. По результатам испытаний был составлен список моделей, получивших максимальные оценки.

Как следует из отчета организации, за прошлый год было произведено 55 испытаний автомобилей, в которых 41 модель заработала максимальные пять баллов.

В сегменте сверхкомпактных автомобилей одинаково высокий результат показали Audi A1 и Renault Clio последней генерации. Чуть хуже стали показатели маленького кроссовера Ford Puma

Car.ru

Среди полноразмерных внедорожников первое место заняла Tesla Model X — бестопливный автомобиль сумел заработать больше очков, чем SEAT Tarraco. Еще одна модель от компании Илона Маска — Model 3 стала самой безопасной среди электромобилей и гибридов.

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