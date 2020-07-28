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Результаты краш-тестов показали самые надежные автомобили 

Car.ru 3 часа назад
Самые надежные автомобили: что показали краш-тесты
Фото: Car.ru
Европейской организацией Euro NCAP были подведены итоги краш-тестов за 2019 год. По результатам испытаний был составлен список моделей, получивших максимальные оценки.
Как следует из отчета организации, за прошлый год было произведено 55 испытаний автомобилей, в которых 41 модель заработала максимальные пять баллов.
В сегменте сверхкомпактных автомобилей одинаково высокий результат показали Audi A1 и Renault Clio последней генерации. Чуть хуже стали показатели маленького кроссовера Ford Puma.
Car.ru
Среди полноразмерных внедорожников первое место заняла Tesla Model X — бестопливный автомобиль сумел заработать больше очков, чем SEAT Tarraco. Еще одна модель от компании Илона Маска — Model 3 стала самой безопасной среди электромобилей и гибридов.
Car.ru
Также озвучили результаты среди компактных кроссоверов. В этом сегменте победу одержало новое поколение Subaru Forester, а на второй строчке оказалось сразу два автомобиля — одинаковые баллы получили Volkswagen T-Cross и Mazda CX-30.
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Бортжурнал , Subaru , Audi , Tesla Model X , Ford Puma , Tesla , Mazda , SEAT , Subaru Forester , Audi A1 , Volkswagen , Renault , Renault Clio , Ford
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