Старый Chevrolet Tracker скрестили с самолётом 

На eBay продаётся необычное транспортное средство: «кароплан» (от английских слов car — автомобиль, и plane — самолёт), построенный на основе внедорожника Chevrolet Tracker 1999 года и самолёта Cirrus SR22 2003 года. Продавец уверяет, что машина существует в единственном экземпляре.

Передняя часть «кароплана» повторяет старый Tracker — исключение составляют только самолётный винт с подпиленными лопастями, прикрепленный к радиаторной решётке, и наружные зеркала, вынесенные на капот. Двери только две, и они открываются вверх, как у Cirrus, а в салоне могут разместиться три человека, включая водителя. Кресла оборудованы ремнями безопасности.

ebay.com

Вместо привычной кормы установлена хвостовая часть Cirrus SR22, однако горизонтальный стабилизатор чуть подпилили, по всей видимости, чтобы сделать «кароплан» компактнее. Крылья отсутствуют, а колёса — обычные, так что транспортное средство годится исключительно для передвижения по дорогам.

ebay.com

В объявлении не уточняется, какой установкой оснащён «кароплан» — проминается только четырехцилиндровый агрегат. Можно предположить, что в движение его приводит стандартны двигатель от Tracker: это может быть 1,6-или 2,0-литровый мотор мощностью 97 либо 127 лошадиных сил соответственно.

Уникальную реплику построили в 2018 году и с тех пор она сменила семь владельцев и проехала чуть больше восьми тысяч километров. Пока ставка на «кароплан» составляет 9,7 тысячи долларов (около 700 тысяч рублей), однако торги завершатся только в четверг, 30 июля.