Когда можно нарваться на штраф за использование аварийки 

Некоторые автолюбители используют аварийную сигнализацию в автомобиле в совершенно нелепых ситуациях. А вот там, где это нужно делать обязательно, не включают аварийку. Мы расскажем о ситуациях, когда водителя обязательно оштрафуют за аварийку.

ДТП;

внезапная поломка автомобиля;

буксировка другого авто;

если встречный автомобиль ослепил вас;

необходимо предупредить других участников движения и пешеходов, что ваш автомобиль несет для окружающих опасность. Прежде всего, хотелось бы отметить ситуации, в которых аварийная сигнализация должна быть однозначно включена:

Последний пункт можно трактовать как угодно. Но при этом, существуют определенные правила аварийной остановки. Если вы оставили машинку посреди дороги с включенными аварийными огнями и ушли, штрафа не избежать. Ведь нужно выставить еще и знак аварийной остановки.

А если вы решили таким нехитрым способом временно припарковать автомобиль на дороге, то вас оштрафуют за остановку в неположенном месте. Ведь машина исправна.

Штраф будет назначен, если во время буксировки не включить аварийные огни.