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Когда можно нарваться на штраф за использование аварийки 

Car.ru 4 часа назад
Когда можно нарваться на штраф за использование аварийки
Фото: Car.ru
Некоторые автолюбители используют аварийную сигнализацию в автомобиле в совершенно нелепых ситуациях. А вот там, где это нужно делать обязательно, не включают аварийку. Мы расскажем о ситуациях, когда водителя обязательно оштрафуют за аварийку.
Прежде всего, хотелось бы отметить ситуации, в которых аварийная сигнализация должна быть однозначно включена:
  • ДТП;
  • внезапная поломка автомобиля;
  • буксировка другого авто;
  • если встречный автомобиль ослепил вас;
  • необходимо предупредить других участников движения и пешеходов, что ваш автомобиль несет для окружающих опасность.
Последний пункт можно трактовать как угодно. Но при этом, существуют определенные правила аварийной остановки. Если вы оставили машинку посреди дороги с включенными аварийными огнями и ушли, штрафа не избежать. Ведь нужно выставить еще и знак аварийной остановки.
А если вы решили таким нехитрым способом временно припарковать автомобиль на дороге, то вас оштрафуют за остановку в неположенном месте. Ведь машина исправна.
Штраф будет назначен, если во время буксировки не включить аварийные огни.
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Бортжурнал
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