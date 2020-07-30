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Volkswagen тестирует кроссовер, который будет собирать в России 

Car.ru и ещё 5 4 часа назад
VW тестирует кроссовер, который будет собирать в России
Фото: Car.ru
Прототип компакт-кроссовера Tarek от производителя Volkswagen автолюбители смогли запечатлеть на дорожных тестах в Аргентине. Его выпуск начнут в Латинской Америке, а вскоре его будет собирать и российская производственная площадка бренда.
Впервые паркетник появился два года назад на китайском рынке под названием Tharu.
Тестируемый экземпляр имеет плотный камуфляж на передней и задней части — это позволяет предполагать, что именно там содержатся главные отличия от вседорожника для Поднебесной.
Car.ru
Уже известно, что автомобиль получит иную решетку радиатора с новой эмблемой VW и переработанный бампер. Также можно увидеть галогеновые фары, вместо светодиодных, но это может быть особенностью прототипа.
Car.ru
Подробности технического оснащения новинки для России производитель пока не озвучивал, но на латиноамериканском рынке кроссовер получит 1,4-литровый турбированный двигатель TSi мощностью 150 лошадиных сил. Крутящий момент к передним колесам будет передавать 6-ступенчатая автоматическая коробка Tiptronic. Позже обещали появление полноприводной модификации GTi с силовым агрегатом объемом 2,0 литра.
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Бортжурнал , Кроссовер , Volkswagen
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