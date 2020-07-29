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Почему на платных трассах мало заправок 

Car.ru 5 часов назад
Почему на платных трассах мало заправок
Фото: Car.ru
Аналитики рассказали, почему на платных трассах почти нет заправок.
Особо актуальна проблема с наличием инфраструктуры для загородной трассы М11 «Нева», которая проложена от Москвы до Санкт-Петербурга для быстрой связи между двумя городами. И главная причина того, что на ней практически нет заправок, кроется в ее «молодости».
Построена дорога совсем недавно, со старой трассой она сливается лишь в одном месте. Поэтому представители бизнеса, включая гостиничного и сферы общепита, пока что не успели построить на ней никаких удобств для водителей.
Аналогичная ситуация встречается на некоторых участках и более известной в России трассы М4 «Дон». Ее хоть и сдали полностью уже более 10 лет назад, но инфраструктуры нет до сих пор.
Поэтому специалисты советуют водителям заправляться до полного бака на АЗС, когда они въезжают на платную трассу, ведь следующая точка для покупки топлива может появиться только через 80-100 километров. На бесплатных дорогах этот интервал в разы меньше.
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