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Tesla не попала в рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Tesla не попала в рейтинг самых дорогих автомобильных брендов
Фото: Motor.ru
Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира, в который попали в том числе автопроизводители. Наиболее дорогим среди них оказалась Toyota, а Tesla вовсе не вошла в список. Рейтинг был составлен на основе финансовых показателей, а именно выручки и прибыли за последние три года.
Рейтинг состоит из 100 позиций, и в него попали только 11 автомобильных компаний. Toyota с результатом 41,5 миллиарда долларов обогнала Mercedes-Benz (28,5 миллиарда долларов) и BMW (25,9 миллиарда долларов). В общем списке эти бренды оказались на 11, 23 и 27 строчках соответственно. Ниже идут Honda (24,5 миллиарда, 29 место), Audi (13,8 миллиарда, 44 место), Porsche (12,1 миллиарда, 57 место), Chevrolet (11,3 миллиарда, 66 место) и Ford (11,2 миллиарда, 68 место). В конце рейтинга расположились Lexus (10,3 миллиарда, 77 место), Hyundai (9,5 миллиарда, 81 место) и Volkswagen (7,9 миллиарда, 100 место).
Что же касается общего рейтинга, то его возглавляет Apple (241,2 миллиарда), за которой следуют Google (207,5 миллиарда) и Microsoft (162,9 миллиарда).
В начале 2020 года британское консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало собственный рейтинг, проанализировав ценность брендов. Компании оценивались по нескольким критериям, например, по эффективности бизнеса, восприятия клиентами и инвестиционной привлекательности. Самой «сильной» компанией признали Ferrari — она обогнала российский Сбербанк, аудиторскую компанию Deloitte, а также McDonalds, Intel и Rolex.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Audi , Chevrolet , BMW , Lexus , Ferrari , Tesla , Toyota , Volkswagen , Honda , Porsche , Mercedes-Benz , McDonald's , Сбербанк России , Microsoft , Intel , Apple , Ford , Google , Forbes
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