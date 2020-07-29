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Преимущества и недостатки KIA Sportage 3 

Car.ru 3 часа назад
Преимущества и недостатки KIA Sportage 3
Фото: youtube
Автомобильные эксперты рассказали о главных преимуществах и недостатках третьей генерации KIA Sportage, чтобы водители могли выбрать хорошую машину на «вторичке».
Кузов автомобиля обладает высокой антикоррозийной защитой, которая спасает его от ржавчины и гниения, даже после нескольких лет использования. Однако следует быть осторожными, так как краска KIA Sportage очень мягкая и её легко повредить. Также новые модели KIA Sportage получили защиту от запотевания фар.
Салон модели уверенно тянет на 4 балла из 5. Пластиковые элементы не ломаются, не начинают скрипеть и не теряют свой внешний вид. Главная проблема заключается в обивке из ткани и кожзама. Со временем данные материалы протираются и начинают рваться.
Двигатель KIA Sportage в целом надёжнее многих других моделей, представленных на вторичном рынке, но без проблем не обошлось. Многие владельцы данного авто жалуются, что четвёртый цилиндр часто перегревается, что вызывает проблемы с задирами стенок.
Коробка переключения передач надёжная, но она требует регулярной замены масла и аккуратной езды, так как офф-роуда она не выдержит. У подвески есть только одна проблема — задние пружины. Они могут проседать после 20 тыс. км пробега.
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Бортжурнал , Kia Sportage , Kia
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