Преимущества и недостатки KIA Sportage 3 

Автомобильные эксперты рассказали о главных преимуществах и недостатках третьей генерации KIA Sportage, чтобы водители могли выбрать хорошую машину на «вторичке».

Кузов автомобиля обладает высокой антикоррозийной защитой, которая спасает его от ржавчины и гниения, даже после нескольких лет использования. Однако следует быть осторожными, так как краска KIA Sportage очень мягкая и её легко повредить. Также новые модели KIA Sportage получили защиту от запотевания фар.

Салон модели уверенно тянет на 4 балла из 5. Пластиковые элементы не ломаются, не начинают скрипеть и не теряют свой внешний вид. Главная проблема заключается в обивке из ткани и кожзама. Со временем данные материалы протираются и начинают рваться.

Двигатель KIA Sportage в целом надёжнее многих других моделей, представленных на вторичном рынке, но без проблем не обошлось. Многие владельцы данного авто жалуются, что четвёртый цилиндр часто перегревается, что вызывает проблемы с задирами стенок.

Коробка переключения передач надёжная, но она требует регулярной замены масла и аккуратной езды, так как офф-роуда она не выдержит. У подвески есть только одна проблема — задние пружины. Они могут проседать после 20 тыс. км пробега.