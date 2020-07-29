Лучшие бюджетные авто за 70−100 тысяч рублей 

Эксперты анонсировали список достойных автомобилей, которые обойдутся не дороже 100 000 руб. В первую очередь стоит вспомнить о версии LADA Kalina.

На вторичном рынке за 100 000 рублей можно найти такое авто, которому будет не более 15 лет. На эту машину легко найти запчасти. Автомобиль не сложно перебирается самостоятельно в гараже, вплоть до силового агрегата.

Отличным вариантом является Daewoo Matiz . Авто компактное, относительно экономичное. Запчасти несложно найти. За 100 тыс. руб. можно отыскать модель, возрастом не более 10 лет, имеющую пробег до 100 км.

Следующей бюджетной версией является Daewoo Nexia . На «вторичке» можно отыскать вариацию до 15 лет с пробегом в 200 тыс. км. По надежности, а также характеристикам модель не уступает ВАЗам.