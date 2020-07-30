Решетка радиатора BMW iNext станет «глазом» внедорожника 

Баварская компания BMW планирует показать миру новый бестопливный кроссовер iNext в следующем году, а пока дразнит автолюбителей различными деталями. Вчера представители компании презентовали решётку радиатора будущей новинки.

Как следует из пресс-релиза производителя, большая решетка радиатора будет использована не для пропускания воздушного потока, она станет «глазом» внедорожника, необходимым для его полуавтономных возможностей 3-го уровня.

На фотографиях тестируемых прототипов перед автомобиля был плотно укутан в камуфляж и не позволял разглядеть детали. Как и предсказывали некоторые специалисты, «ноздри» опять будут огромными. Но на этой машине размер будет оправдан, так как решётка вместит в себя многочисленные камеры, радары и прочие датчики, необходимые для беспилотный езды. На презентации напомнили, что автономная технология 3 уровня по-прежнему требует от водителя держать руки на руле на случай чрезвычайной ситуации.

Подробная информация о техническом оснащении новинки до сих пор является хорошо охраняемым секретом, но в BMW заявили, что электрический паркетник оснастят электротонировкой боковых стекол, а на одной зарядке он сможет преодолеть порядка 600 км.

Как предполагают специалисты, компания предоставит покупателям выбор различных трансмиссий и более мощные будут иметь меньший диапазон.