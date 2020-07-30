Объявлены сроки появления электрического пикапа Hummer 

GMC готовится к премьере электрического пикапа, для которого возродили название Hummer. Из-за пандемии коронавируса модель не дебютировала весной, презентацию перенесли на осень 2020 года. Американский автопроизводитель опубликовал новое видео, посвящённое новинке — помимо пикапа в конце ролика на секунду показали внедорожник, который пополнит семейство Hummer.

О будущем Hummer известно, что его построят на платформе BT1 (одна из вариаций «тележки» GMT T1XX, которая лежит в основе нового Tahoe). Сборку пикапа и внедорожника наладят на мощностях предприятия D-HAM в Детройте, где ранее выпускали Chevrolet Impala Cadillac CT6. Старт производства запланирован на вторую половину 2021 года.

Внедорожник Hummer, кадр из видео GMC

Hummer получит электрическую силовую установку из трёх электромоторов с комбинированной отдачей 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора) и батареи Ultium. С такой установкой он будет разгоняться от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды.

Кроме того, из нового ролика стало известно, что у Хаммера будет так называемый Adrenaline Mode — вероятно, аналог режима максимальной отдачи силовой установки; функция Crab Mode — оффроуд-режим, который позволит передвигаться боком или разворачиваться на месте, как это делает Rivian, а также съемная крыша с огромными стеклянными секциями и поддержка ультрабыстрой зарядки.