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Объявлены сроки появления электрического пикапа Hummer 

Motor.ru и ещё 6 3 часа назад
Объявлены сроки появления электрического пикапа Hummer
Фото: Motor.ru
GMC готовится к премьере электрического пикапа, для которого возродили название Hummer. Из-за пандемии коронавируса модель не дебютировала весной, презентацию перенесли на осень 2020 года. Американский автопроизводитель опубликовал новое видео, посвящённое новинке — помимо пикапа в конце ролика на секунду показали внедорожник, который пополнит семейство Hummer.
О будущем Hummer известно, что его построят на платформе BT1 (одна из вариаций «тележки» GMT T1XX, которая лежит в основе нового Tahoe). Сборку пикапа и внедорожника наладят на мощностях предприятия D-HAM в Детройте, где ранее выпускали Chevrolet Impala и Cadillac CT6. Старт производства запланирован на вторую половину 2021 года.
Внедорожник Hummer, кадр из видео GMC
Hummer получит электрическую силовую установку из трёх электромоторов с комбинированной отдачей 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора) и батареи Ultium. С такой установкой он будет разгоняться от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды.
Кроме того, из нового ролика стало известно, что у Хаммера будет так называемый Adrenaline Mode — вероятно, аналог режима максимальной отдачи силовой установки; функция Crab Mode — оффроуд-режим, который позволит передвигаться боком или разворачиваться на месте, как это делает Rivian, а также съемная крыша с огромными стеклянными секциями и поддержка ультрабыстрой зарядки.
Что касается внедорожника, который продемонстрирован на видео, то его премьера состоится уже после пикапа. В числе конкурентов будущего Hummer называют Tesla Cybertruck и Rivian R1T. Последний в настоящее время тестируют на полигоне в аризонской пустыне.
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Комментарии
Бортжурнал , Chevrolet Impala , Chevrolet , Cadillac , Cadillac CT6 , Tesla , Hummer
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