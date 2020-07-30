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Geely показала новый седан на базе Volvo 

Motor.ru и ещё 2 1 час назад
Geely показала новый седан на базе Volvo
Фото: © Geely
Китайская компания Geely поделилась первыми официальными фотографиями нового седана на платформе CMA от Volvo. Модель проходит финальные тесты и готовится выйти в серию.
Облик Preface («Предисловие») разработали согласно новому дизайнерскому языку Technology Geely 4.0 с характерной пятиугольной решеткой радиатора.
Preface станет уже второй моделью Geely, построенной на модульной архитектуре CMA (Compact Modular Architecture) — на ней уже базируется купеобразный кроссовер FY11. В гамме марки Volvo, принадлежащей Geely, CMA лежит в основе кроссовера XC40 и большинства моделей дочерней марки Lynk&Co.
Geely Preface
По габаритам Preface сравним с седаном Volvo S60, построенным на платформе SPA: в длину он достигает 4785 миллиметров (+24 миллиметра по сравнению со шведской моделью), в ширину — 1869 миллиметров (-171 миллиметр), а в высоту — 1469 миллиметров (+38 миллиметров). Колесная база равна 2800 миллиметрам (-72 миллиметра).
Концепт-кар Geely Preface
Geely Preface выйдет на рынок с безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой» Volvo семейства Drive-E. Мощность мотора составляет 190 лошадиных сил (300 Нм). Какая трансмиссия достанется седану, пока неизвестно. Пару двигателю могут составить семидиапазонный автомат Aisin, «робот» 7DCT или шестиступенчатая «механика». Привод — только передний.
Седан станет воплощением концепта Preface, показанного в прошлом году на Шанхайском автосалоне. Наиболее заметное отличие от шоу-кара — задние двери, которые на серийной модели открываются по ходу движения. Кроме этого, седан получил традиционные внешние зеркала вместо камер, иные воздуховоды и упрощенный рисунок решетки радиатора.
Дебют Geely Preface намечен на третий квартал 2020 года. Доберется ли новинка до российского рынка, пока не сообщается.
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Бортжурнал , Volvo , Geely , Volvo S60
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