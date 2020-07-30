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Раскрыта цена новой спецверсии Lada Largus Cross

Motor.ru
1 час назад
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В Сети назвали цену Lada Largus Cross в новой спецверсии под названием Quest. В семиместном исполнении универсал будет стоить 876,9 тысячи рублей – на 58 тысяч рублей дороже стандартного Largus Cross в той же конфигурации. Цена появилась в сообществе AvtoVAZ News.
Раскрыта цена новой спецверсии Lada Largus Cross
Фото: © Lada.ru© Lada.ru
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» уже начал отгружать Largus Cross Quest в дилерские центры. Внешне такой универсал можно отличить по черным глянцевым корпусам внешних зеркал, шильдикам с наименованием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает черный лак и алмазную огранку.
В списке нового оснащения числятся эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом, комбинированной обивкой из ткани и экокожи, а также вышитым названием версии. Кроме этого, такой Largus получил отделанный кожей руль и улучшенную шумоизоляцию.
Lada Largus Cross оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, работающим в тандеме с пятиступенчатой «механикой».
В июле «АвтоВАЗ» официально запустил продажи бывшей Chevrolet Niva, сменившей шильдик на Lada. Цены на внедорожник варьируются от 726 тысяч за «базу» до 869 тысяч за вариант Luxe Off-road. Всего на выбор представлены пять вариантов оснащения.
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Бортжурнал,Chevrolet Niva,Lada Largus,Chevrolet,Lada,Автоваз
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