Раскрыта цена новой спецверсии Lada Largus Cross

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» уже начал отгружать Largus Cross Quest в дилерские центры. Внешне такой универсал можно отличить по черным глянцевым корпусам внешних зеркал, шильдикам с наименованием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает черный лак и алмазную огранку.