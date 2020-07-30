Бюджетный кроссовер Kia Sonet: новые изображения 

Компания Kia поделилась новыми изображениями субкомпактного кроссовера Sonet, раскрывающими интерьер модели. Также появились подробности о бюджетной модели, которая дебютирует в Индии, а впоследствии выйдет на другие рынки.

Судя по скетчам, салон Sonet оказался схож с интерьером нового Kia Sorento , но представляет собой более «скромную» версию с упрощенным оформлением передней панели. Sonet получил цифровую приборку, объединенную в единый элемент с 10,25-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. Дефлекторы воздуховодов и рычаг селектора передач заключены в массивные металлизированные рамки с гравировкой.

Внешность Sonet уже была частично раскрыта на более раннем тизере. Теперь Kia опубликовала более подробные изображения экстерьера, на которых видны массивные бамперы, развитые колесные арки с пластиковыми накладками и задние фонари, объединенные тонкой полосой.

© Kia

© Kia

© Kia

Колесная база кроссовера составит 2,5 метра, как у родственного Hyundai Venue. Длина не превысит четырех метров — это позволит Sonet попасть под налоговые льготы в Индии.

Базовым мотором для модели станет 1,2-литровая атмосферная «четверка» мощностью 83 лошадиные силы. В качестве альтернативы предложат 120-сильную «турботройку» T-GDI объемом 1,0 литра и 1,5-литровый дизель мощностью 115 сил от локального Kia Seltos. Привод — только передний.

Премьера новинки состоится 7 августа. Ожидается, что в Индии Kia Sonet получит ценник ниже Seltos, начальная цена которого составляет 989 тысяч рупий (около 972 тысяч рублей). После старта на индийском рынке автомобиль появится в других странах. Доберется ли он до России, пока неизвестно.