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Чем пахнут новые китайские автомобили? 

Car.ru 4 часа назад
Чем пахнут новые китайские автомобили?
Фото: Car.ru
Как рассказали специалисты, запах салона новых моделей из Китая абсолютно соответствует аромату европейских, который они имели еще 15 лет назад.
Современные машины изготавливают с применением сотен различных материалов, и среди них некоторые могут выделять ароматические соединения. Запах новой машины определяют фенолы, фталаты, альдегиды, полибромированные дифенил-эфиры и многие другие вещества с такими же «страшными» наименованиями.
Первые шесть месяцев после сборки машины происходит окончательная стабилизация материалов, и именно этот срок салон автомобиля будет иметь специфический запах. Как показали последние исследования, в редких случаях летучие соединения могут достигать опасных концентраций, и производители планомерно заменяют опасные материалы на более экологичные.
В европейских странах использование подобных материалов регламентировано законом от 2007 года, а производителей в Китае не сдерживают подобные нормы. Для удешевления в Поднебесной часто применяется поливинилхлорид для отделки салона, тогда как в Европе многие производители отчитались о полном исключении ПВХ при производстве компонентов.
Если вы приобрели автомобиль с характерным запахом в салоне, специалисты однозначно советуют чаще проветривать машину. Особенно часто это нужно делать после нахождения транспортного средства на солнце, так как высокая температура усиливает испарение.
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