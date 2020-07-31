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Необычное применение монтажной пены в автомобиле 

Car.ru 2 часа назад
Необычное применение монтажной пены в автомобиле
Фото: Car.ru
Забота об автомобиле — первое правило для каждого владельца. Если своевременно не проводить диагностику и ремонт поломанных механизмов, машина не прослужит даже 5 лет.
Однако есть такой тип автовладельцев, которые привыкли чинить любую поломку в машине методом «клеевого ремонта» — если оторвалось, отвалилось, лопнуло или порвалось, все можно заклеить. Это еще не самый удивительный случай. Существуют и такие, которые умудряются отремонтировать любую поломку в машине при помощи монтажной пены. Некоторые заделывают ей сгнивший кузов, а другие вообще проводят капитальный ремонт. Рассмотрим самые необычные варианты использования монтажной пены в машине.
Варварский ремонт. Многих автовладельцев не особо волнует какая-то там эстетическая привлекательность и приличный внешний вид. Для них главное, чтобы машина завелась, поехала и не развалилась на первой же кочке. Учитывая дорогостоящие услуги специалистов из сервиса, данный тип владельцев решается на самостоятельный ремонт при помощи подручных средств.
О свойствах монтажной пены знают многие — это универсальное средство, которое может выручить не только в строительстве. В реальной жизни ей можно заменить даже очень хрупкие элементы кузова.
Многие владельцы используют ее, когда прогнивают пороги или крылья. При этом старые детали совсем снимаются, а на их место заливается пена. Основное преимущество таких деталей — небольшой вес и устойчивость к появлению ржавчины. Не будем упоминать при этом привлекательность.
Орудие мести. Очень часто соседи на тропе войны используют монтажную пену, чтобы насолить своему обидчику. Реальные истории из жизни — тому пример. Однажды соседи не поделили парковочное место, после чего между ними завязалась длительная «война». Один из них был инвалидом, поэтому мог оставлять машину конкретно в этом месте, а другой мужчина никак не хотел входить в его положение. Конечным итогом стало то, что второй однажды утром обнаружил свой автомобиль в пене, которая была везде — в капоте, дверях и багажнике. Виновного так и не обнаружили.
Еще один похожий случай был в США. Владелец Ford Mustang очень сильно беспокоил своих соседей громкой работой мотора. Сперва он получил просто записку, в которой были написаны требования решить эту проблему. Конечным итогом стало то, что в выхлопную трубу машины залили монтажную пену.
Car.ru
Для искусства. Творческий человек способен даже из сломанной и никому не нужной вещи, создать произведение искусства. Например, специалисты сумели превратить Mercedes CLK, который валялся на свалке, в красивый автомобиль. Основным материалом при этом выступала монтажная пена.
Car.ru
На начальном этапе выравнивался кузов при помощи постепенного нанесения слоев. После этого из картона формировали недостающие детали. Самым важным этапом было проведение электропроводки. На этапе украшений дизайнер сумел сделать из обычной пены восхитительный интерьер салона. После этого автомобиль был покрашен глянцевой краской, в качестве дополнения на него установили спортивные диски.
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Бортжурнал , Ford Mustang , Ford
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