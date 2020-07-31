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«Яндекс» придумал решение проблемы «мостов глупости» 

Motor.ru и ещё 1 45 минут назад
«Яндекс» придумал решение проблемы «мостов глупости»
Фото: Motor.ru
С очередным обновлением в «Яндекс. Навигаторе» появится полезная функция для водителей фургонов и грузовиков: теперь при построении маршрута будут учитываться габариты машины. Таким образом в компании хотят решить проблему так называемых «мостов глупости», под которыми часто происходят аварии с «Газелями» и другими крупными автомобилями.
В приложении водители смогут указать, что едут на грузовом автомобиле, и добавить его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, прицепы и экологический класс. После этого «Яндекс. Навигатор» будет строить маршруты с учётом этих данных.
На старте грузовая навигация будет доступна только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Позже новая функция появится и в остальных регионах России.
«Мост глупости» в Санкт-Петербурге на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги
Самый известный в России «мост глупости» находится в Санкт-Петербурге на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. С 2017 года эстакада имеет собственный профиль в Twitter, где ведётся учёт застрявших под мостом грузовиков. Например, прошлым летом в опасном месте было зафиксировано 170-е ДТП.
На днях там произошла 185-я авария, хотя она несколько выделяется на фоне прочих: на этот раз «мост глупости» поймал автомобиль с нагруженный прицепом, он-то и не прошел по высоте.
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Бортжурнал , ДТП , Яндекс
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