«Яндекс» придумал решение проблемы «мостов глупости» 

С очередным обновлением в «Яндекс. Навигаторе» появится полезная функция для водителей фургонов и грузовиков: теперь при построении маршрута будут учитываться габариты машины. Таким образом в компании хотят решить проблему так называемых «мостов глупости», под которыми часто происходят аварии с «Газелями» и другими крупными автомобилями.

В приложении водители смогут указать, что едут на грузовом автомобиле, и добавить его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, прицепы и экологический класс. После этого «Яндекс. Навигатор» будет строить маршруты с учётом этих данных.

На старте грузовая навигация будет доступна только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Позже новая функция появится и в остальных регионах России.

«Мост глупости» в Санкт-Петербурге на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги

Самый известный в России «мост глупости» находится в Санкт-Петербурге на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. С 2017 года эстакада имеет собственный профиль в Twitter, где ведётся учёт застрявших под мостом грузовиков. Например, прошлым летом в опасном месте было зафиксировано 170-е ДТП.

На днях там произошла 185-я авария, хотя она несколько выделяется на фоне прочих: на этот раз «мост глупости» поймал автомобиль с нагруженный прицепом, он-то и не прошел по высоте.