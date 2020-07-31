Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нужно ли уведомлять страховщика о прохождении ТО 

Car.ru 1 час назад
Нужно ли уведомлять страховщика о прохождении ТО
Фото: Car.ru
Карантин наследил абсолютно везде. В некоторых регионах только разрешили открыть кафе, в некоторых контроль ужесточили снова, где-то после послаблений снова ввели масочный режим. Но нас интересуют автомобилисты, которые приобрели полис ОСАГО в период карантина.
Как и говорилось ранее, страховку можно было оформить не имея на руках диагностическую карту. Но важным условием было — пройти технический осмотр до конца 2020 года. Так же автомобилисты должны уведомить страховые компании о прохождении ТО.
Желательно отправить уведомление своему страховщику. И конечно, нельзя утверждать, что если этого не сделать, то у автомобилистов могут возникнуть какие-нибудь трудности. Но всё-таки лучше позаботиться о себе и своём спокойствии самостоятельно. Обратите внимание на то, чтобы техосмотр вообще был пройден. Сами знаете, что в череде обычных дней, можно забыть иногда о самом важном. Но если водитель пройдёт ТО и не сообщит, то нельзя сказать, что ему стоит ждать каких-то серьёзных последствий.
Руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования рекомендует отправлять уведомление об оформлении ТО в такой форме, чтобы впоследствии можно было легко и просто установить дату и время, в которое оно было оформлено. Почему вообще родились такие рекомендации? Специалисты считают, что страховые компании наверняка захотят воспользоваться ситуацией и сделать всё, чтобы не произвести выплаты при страховом случае. Да, безусловно, если захотеть, то можно посмотреть в общей базе информацию о том, проходил человек ТО или нет. Если не хотите нервничать и участвовать в разбирательствах, то лучше потратить денёк и отправить уведомление.
Страховые компании отслеживают все письма, которые приходят к ним на электронную почту. Более того, они присылают ответ о том, что уведомление получено и направлено в подразделение. Вы можете просто отправить коды диагностической карты на электронный адрес страховой компании, с которой заключили договор. Если возникнут какие-нибудь неприятности, предположим, что вы попали в ДТП и обратились в страховую компанию за компенсацией, а вам отказали, конечно же захочется выяснить причину отказа и тут вам предъявят, что вы не оповестили страховую компанию о том, что ТО был успешно пройден.
Некоторые подумают, что основания отказа вполне обоснованы, но это не так. Да, в карантин пришлось немного изменить правила оформления полиса ОСАГО. Водителям дали возможность сделать это без предъявления диагностической карты. Кстати, такая поблажка продлится только до 30 сентября, так что обольщаться не стоит. Но если вы прошли ТО и вам наглым образом отказывают только из-за того, что вы не уведомили страховую, то можете написать жалобу или обратиться в суд.
Итак, уведомить страховую о прохождении ТО — всего лишь рекомендация, а сделать это или нет, конечно же решать только вам.
Видео дня. Такси не смогут ездить по некоторым выделенным полосам
Car.ru: последние новости
Необычное применение монтажной пены в автомобиле Необычное применение монтажной пены в автомобиле Geely готовит новую версию седана с техникой Volvo Geely готовит новую версию седана с техникой Volvo Skoda Octavia обзавелась новым турбомотором Skoda Octavia обзавелась новым турбомотором
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина отказа Ефремова признать вину в ДТП
Раскрыта причина отказа Ефремова признать вину в ДТП
Владелец барбершопов Top Gun попал в ДТП и напал на…
Владелец барбершопов Top Gun попал в ДТП и напал на…
Выросло число погибших в ДТП в Крыму
Выросло число погибших в ДТП в Крыму
Как выглядит самый дешевый электромобиль в США
Как выглядит самый дешевый электромобиль в США
Видео
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
00:09
Каскадер Александр Микулин попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение