Нужно ли уведомлять страховщика о прохождении ТО 

Карантин наследил абсолютно везде. В некоторых регионах только разрешили открыть кафе, в некоторых контроль ужесточили снова, где-то после послаблений снова ввели масочный режим. Но нас интересуют автомобилисты, которые приобрели полис ОСАГО в период карантина.

Как и говорилось ранее, страховку можно было оформить не имея на руках диагностическую карту. Но важным условием было — пройти технический осмотр до конца 2020 года. Так же автомобилисты должны уведомить страховые компании о прохождении ТО.

Желательно отправить уведомление своему страховщику. И конечно, нельзя утверждать, что если этого не сделать, то у автомобилистов могут возникнуть какие-нибудь трудности. Но всё-таки лучше позаботиться о себе и своём спокойствии самостоятельно. Обратите внимание на то, чтобы техосмотр вообще был пройден. Сами знаете, что в череде обычных дней, можно забыть иногда о самом важном. Но если водитель пройдёт ТО и не сообщит, то нельзя сказать, что ему стоит ждать каких-то серьёзных последствий.

Руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования рекомендует отправлять уведомление об оформлении ТО в такой форме, чтобы впоследствии можно было легко и просто установить дату и время, в которое оно было оформлено. Почему вообще родились такие рекомендации? Специалисты считают, что страховые компании наверняка захотят воспользоваться ситуацией и сделать всё, чтобы не произвести выплаты при страховом случае. Да, безусловно, если захотеть, то можно посмотреть в общей базе информацию о том, проходил человек ТО или нет. Если не хотите нервничать и участвовать в разбирательствах, то лучше потратить денёк и отправить уведомление.

Страховые компании отслеживают все письма, которые приходят к ним на электронную почту. Более того, они присылают ответ о том, что уведомление получено и направлено в подразделение. Вы можете просто отправить коды диагностической карты на электронный адрес страховой компании, с которой заключили договор. Если возникнут какие-нибудь неприятности, предположим, что вы попали в ДТП и обратились в страховую компанию за компенсацией, а вам отказали, конечно же захочется выяснить причину отказа и тут вам предъявят, что вы не оповестили страховую компанию о том, что ТО был успешно пройден.

Некоторые подумают, что основания отказа вполне обоснованы, но это не так. Да, в карантин пришлось немного изменить правила оформления полиса ОСАГО. Водителям дали возможность сделать это без предъявления диагностической карты. Кстати, такая поблажка продлится только до 30 сентября, так что обольщаться не стоит. Но если вы прошли ТО и вам наглым образом отказывают только из-за того, что вы не уведомили страховую, то можете написать жалобу или обратиться в суд.

Итак, уведомить страховую о прохождении ТО — всего лишь рекомендация, а сделать это или нет, конечно же решать только вам.