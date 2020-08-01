Зачем нужен саморез в клемме аккумулятора 

Эксперт издания «Автовзгляд» объяснили читателям, зачем некоторые автовладельцы вкручивают между выводом аккумулятора и клеммой обычный саморез. По словам специалистов, в этом случае речь идет о не совсем подходящей к авто батарее.

Бывают ситуации, когда выводы аккумулятора не подходят к клеммам: контакт не образуется из-за того, что конструкция «болтается». В этом случае предприимчивые водители, чтобы уплотнить соединение, вкручивают в батарею рядом с выводом обычный саморез. Полученное устройство позволяет, например, доехать до СТО или ближайшего автомагазина. Но ездить с саморезом в аккумуляторе постоянно специалисты не советуют.

Во-первых, при длительном использовании крепежа в качестве уплотнителя соединения происходит окисление контактов батареи. Зимой автомобиль может плохо заводиться. Во-вторых, инородное тело в аккумуляторе может привести к сбою в электронных системах автомобиля, что чревато большими затратами на ремонт. Наконец, саморез может помешать отключить авто от питания в самый ответственный момент: например, при возникновении пожара.