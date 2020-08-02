Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить

Эксперты рассказали, как оспорить штраф за выезд на встречную полосу с пересечением сплошной линии. Такая возможность имеется, если разметка плохо видна, а на трассе нет знаков, запрещающих обгон.

Иногда знаков, запрещающих обгон по встречной полосе, нет, а разметка стерта или покрыта снегом, но ГИББД все равно выписывает штраф или вызывает в группу разбора», пишет РГ.

Специалисты советуют в таких случаях предъявить записи с видеорегистратора. Они станут доказательством, что виноваты не вы, а служба дорожного движения.

Если нет регистратора, можно снять нужное место на смартфон. В случае судебного разбирательства можно запросить в дорожной службе информацию о состоянии разметки на участке, где был получен штраф. В запросе надо указать, что трасса находится в ненадлежащем состоянии. Если разметку скрыл снег или наледь, можно попросить справку из Гидрометцентра или собрать показания других водителей.

Напомним, за выезд на встречку с пересечением сплошной линии грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев.