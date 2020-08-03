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Первые российские электромобили начнут выпускать в Тольятти в конце года 

News.ru 4 часа назад
Первый российский электромобиль Zelta должен сойти с конвейера в Тольятти в конце этого года. Глава Минпромторга Денис Мантуров предполагает и экспорт машин.
В работу над электромобилями вмешалась пандемия коронавируса. Сейчас необходимо завершить все сертификационные процедуры, сообщает ТАСС. Также компании понадобились дополнительные инвестиции в размере 100 млн рублей.
Вопрос о выделении дополнительных средств на производство электромобилей будет рассмотрен в конце августа. На сегодня получен код WMI, который определяет статус автопроизводителя, собраны предсерийные автомобили, идёт опытно-промышленная сборка.
Zelta — первый российский электромобиль, который будет выпускаться в Тольятти. Это трёхдверная машина, её максимальная скорость — 120 км/ч. Стоимость электромобиля в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал наладить выпуск турецких электромобилей к концу 2022 года. Именно к этому времени с конвейера сойдёт первый серийный электромобиль местного производства.
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Бортжурнал , Автоновости , Видео , Реджеп Эрдоган , Денис Мантуров , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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