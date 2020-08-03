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Долларовый привет: за 2020 год машины подорожали в среднем на 138 тысяч рублей 

Car.ru 4 часа назад
Долларовый привет: цены на новые авто продолжают расти
Фото: Car.ru
Цена на новые машины продолжает расти уже пятый месяц подряд. Зато хорошая новость для желающих приобрести подержанный автомобиль — стоимость моделей на вторичном рынке снижается.
Как показало исследование российского аналитического агентства, средняя стоимость нового автомобиля у российских дилеров за прошедшие полгода достигла 1,67 миллиона рублей, то есть увеличилась на 138 тысяч рублей. Необходимо помнить, что в статистике учтены все машины — от самых бюджетных, до премиальных.
Если брать в расчет только отечественные модели, то их средневзвешенная стоимость составила 700 000 рублей — они за 6 месяцев подорожали на 41 000 рублей.
По словам специалистов, это связано с повышением курсов иностранных валют, которое произошло в марте 2020 года. Такой рост стоимости мешает восстановлению отечественного авторынка, понесшего серьезные издержки во время режима изоляции. Некоторые производители, например, Datsun, и вовсе были вынуждены покинуть рынок Российской Федерации.
Обратная ситуация наблюдается на вторичном рынке — средняя стоимость продаваемого автомобиля снизилась с 622 тысяч до 605 тысяч рублей.
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Бортжурнал , Datsun
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