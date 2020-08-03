В России назвали самую популярную марку авто 2020 года 

Все новости на карте

Эксперты назвали самые востребованные модели автомобилей, которые не теряют популярности, даже несмотря на падение рынка и прибыли производителей.

За первые два квартала текущего года не утратила своей популярности отечественная LADA , хотя продажи упали в сравнении с прошлым годом. Приобрести ее решили в общей сложности 126,6 тысячи водителей России, что на 22% меньше 2019 года.

В первой тройке лидеров значатся KIA Hyundai . Корейские производители добились показателей в 88,9 тысячи и 66,8 тысячи продаж соответственно. С результатом в чуть более 51 тысячи проданных машин четвертое место занял французский концерн Renault , а пятое — Toyota , реализовать удалось чуть более 40 тысяч транспортных средств автопроизводителя.