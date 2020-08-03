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В России назвали самую популярную марку авто 2020 года 

Car.ru 3 часа назад
В России назвали самую популярную марку авто 2020 года
Фото: Car.ru
Эксперты назвали самые востребованные модели автомобилей, которые не теряют популярности, даже несмотря на падение рынка и прибыли производителей.
За первые два квартала текущего года не утратила своей популярности отечественная LADA, хотя продажи упали в сравнении с прошлым годом. Приобрести ее решили в общей сложности 126,6 тысячи водителей России, что на 22% меньше 2019 года.
В первой тройке лидеров значатся KIA и Hyundai. Корейские производители добились показателей в 88,9 тысячи и 66,8 тысячи продаж соответственно. С результатом в чуть более 51 тысячи проданных машин четвертое место занял французский концерн Renault, а пятое — Toyota, реализовать удалось чуть более 40 тысяч транспортных средств автопроизводителя.
Аналитики также отметили, что у "АвтоВАЗа" есть все шансы и дальше поднимать свои показатели, ведь в скором времени планируют начать выпуск модернизированных LADA Niva. Российский внедорожник ранее получал китайские комплектующие, которые теперь решили заменить только на российские.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Kia , Lada , Toyota , Renault , Автоваз
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