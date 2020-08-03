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Какие автомобили всегда останавливает ГАИ? 

Car.ru 6 часов назад
Какие автомобили всегда останавливает ГАИ?
Фото: Car.ru
Многие автолюбители, вероятно, замечали, что некоторые автомобили автоинспекторы останавливают очень часто. А есть такие машины, словно, невидимые для патрульных.
Первые, скорее всего, входят в число автомобилей, о которых мы поговорим ниже.
Вы везете вещи с дачи или стройматериалы. Машина загружена до такой степени, что даже присела на колесах. Тогда будьте уверены, вас обязательно остановят и скорее всего оштрафуют за перегруз.
Бесполезно при виде патрульного перестраиваться в другой ряд. Вас обязательно остановят, усомнившись в вашем поведении (желание скрыться). Любителей быстрой езды ждет обязательная встреча с автоинспектором.
Если тонировка в вашем авто не соответствует нормам, то будьте готовы к тому, что инспектор вас остановит и выпишет штраф. Не поможет, даже если вы полностью откроете окна в автомобиле. Это, наоборот, вызовет у патрульного дополнительные вопросы. Особенно, если на улице довольно прохладно.
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Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД
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